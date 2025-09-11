جواب منفی سرمربی پرسپولیس برای بازگشت یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای تقویت خط دفاع و حمله این تیم همچنان دنبال بازیکن آزاد است تا بتواند گزینه مطلوب خود را برای تقویت لیست این تیم انتخاب کند. در این بین صحبت‌هایی در خصوص بازگشت رضا اسدی بازیکن پرسپولیس مطرح شد تا او که فعلاً هیچ تیمی را انتخاب نکرده است پس از ناکامی در لژیونرشدن به پرسپولیس برگردد.

با این حال وحید هاشمیان با توجه به ترافیک خط میانی با بازگشت او یا هر هافبک دیگری مخالفت کرده است و دنبال جذب مدافع تخصصی و مهاجم گلزن برای تیمش است.

حالا اسدی که پیشنهادی هم از کشورهای خارجی ندارد همچنان باید منتظر مذاکره با یکی از باشگاه‌های حال حاضر لیگ برتر ایران باشد.