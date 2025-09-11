  1. ورزش
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

انگیزه وحید هاشمیان به بازیکنان جوان آکادمی: فعلا بیایید!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تمجید از انگیزه های چند بازیکن آکادمی این تیم قصد دارد حضور آنها را در تمرین بزرگسالان مستمر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تعطیلات لیگ برتر به دلیل برگزاری مسابقات تیم ملی در کافا، چند بازیکن آکادمی پرسپولیس فرصت حضور در تمرینات تیم بزرگسالان را پیدا کردند. این موضوع با رضایت وحید هاشمیان همراه بوده است. این بازیکنان جوان اگرچه به شکل موقت در تمرینات حاضر شدند و قرار نیست جایی در افکار تاکتیکی سرمربی پرسپولیس داشته باشند اما وحید هاشمیان تصمیم گرفته آنها را به طور دائم در تمرینات کنار تیم حفظ کند تا در صورت نیاز، امکان اضافه شدن‌شان به فهرست اصلی وجود داشته باشد.

هدف اصلی از این تصمیم، فراهم کردن بستری برای تجربه‌اندوزی بازیکنان آکادمی است. هاشمیان اعتقاد دارد که تمرین در کنار بازیکنان بزرگسال و حرفه‌ای می‌تواند سطح فنی این جوانان را ارتقا دهد و آنها را برای آینده آماده‌تر کند. لیست بازیکنان بزرگسال پرسپولیس باعث شده تا هاشمیان فعلاً تصمیمی برای معرفی پدیده به فوتبال ایران نداشته باشد و روی نفرات اسم و رسم دار فعلی خود تمرکز داشته باشد.

