به گزارش خبرنگار مهر، اوستون ارونوف هافبک ازبکستانی پرسپولیس پس از بازگشت از رقابت‌های کافا در اردوی تیم ملی کشورش، حالا بدون هیچ‌گونه مشکل و محدودیتی در تمرینات سرخپوشان حاضر است و می‌تواند آنها را در ادامه لیگ برتر همراهی کند.

اورونوف در جریان رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ برای تیم ملی ازبکستان چند بار به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. او در دیدار مقابل ایران نیز با حرکت انفجاری خود یک پنالتی گرفت؛ هرچند ضربه پنالتی توسط هم‌تیمی‌اش از دست رفت. با این حال عملکرد او در این مسابقات نشان داد که از شرایط مسابقه دور نیست.

این بازیکن پس از اتمام بازی‌های تیم ملی ازبکستان، به تمرینات پرسپولیس بازگشته و بدون تمرین انفرادی در جمع بازیکنان حاضر شده و به مرور کارهای تاکتیکی پرداخته است تا نشان دهد پس از گذشت نزدیک به یک سال مشکلی برای بازی کردن ندارد و می‌تواند برای این تیم به طور کامل بازی کند.

تیم فوتبال پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان از ساعت ۱۹ روز شنبه ۲۲ شهریورماه در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران به میدان خواهد رفت که با توجه به آمادگی کامل اورونوف، او می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی وحید هاشمیان برای این مسابقه حساس باشد.