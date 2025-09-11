  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

حزب الله ادعای رژیم «جولانی» را تکذیب کرد

حزب الله لبنان ضمن تکذیب ادعای رژیم جولانی درباره وابستگی افراد بازداشت شده در حومه دمشق به این گروه،تأکید کرد که هیچ فعالیتی در خاک سوریه ندارد و برای حفظ ثبات و امنیت این کشور تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، روابط عمومی حزب الله لبنان در واکنش به بیانیه وزارت کشور رژیم الجولانی در سوریه، با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد به ‌طور کامل اتهام این وزارتخانه درباره وابستگی افراد بازداشت شده در غرب دمشق به حزب‌ الله را رد می ‌کند.

در این بیانیه آمده است: همانطور که قبلا اعلام شده بود، حزب‌ الله هیچ نوع حضور یا فعالیتی در خاک سوریه ندارد و نهایت تلاش خود را برای حفظ ثبات سوریه و امنیت مردم آن به کار می ‌گیرد.

رژیم الجولانی پس از روی کار آمدن در سوریه و در حالی که هیچ گونه واکنش عملی به تجاوزگری رژیم صهیونیستی نداشته، چندین بار ادعا کرده است که نیروهای وابسته به حزب الله را در مناطق مرزی با لبنان بازداشت کرده یا علیه آنها عملیات انجام داده است.

