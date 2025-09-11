  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۲

تصادف مرگبار پژو و نیسان در میانه ۵ کشته بر جا گذاشت

میانه- در یک حادثه رانندگی دلخراش در جاده کاغذکنان به سمت اردبیل، برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با وانت نیسان، منجر به جان باختن تمامی ۵ سرنشین این دو خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان میانه بعدازظهر پنجشنبه از برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه وانت نیسان در جاده کاغذکنان به سمت اردبیل خبر داد و گفت: متأسفانه ۴ نفر از سرنشین‌های خودرو پژو و یک نفر راننده نیسان در دم فوت شدند.

سرهنگ حسن رفیعی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اعلام یک فقره تصادف در آدرس اعلامی، بلافاصله مأموران پلیس به همراه عوامل اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با حضور مأموران و عوامل امدادی در محل حادثه مشخص شد، خودرو پژو بصورت رخ در رخ با نیسان برخورد کرده که در این حادثه ۵ نفر از سرنشین‌ها در دم جان باختند.

