اجرای طرح آرامش در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش آرامش و ایمنی توسط مأموران پلیس در سطح شهرستان اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: مأموران کلانتری ۲۱ ارم با هماهنگی قضائی و در اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات تعداد ۸ نفر نفر خرده فروش, سارق و ۳ نفر اراذل و اوباش و مقادیری سلاح سرد و مواد مخدر و ۱ دستگاه خودرو سرقتی و ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و دستگیر کردند.

سرهنگ نعمتی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند و معتادین به کمپ ماده ۱۶ تحویل گردید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک فوراً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان گفت: اینگونه طرح‌ها به عنوان مطالبات مردمی همواره در دستور کار پلیس بوده و مأموران با متخلفین برخورد جدی خواهند کرد.