  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

اجرای طرح آرامش در تبریز

اجرای طرح آرامش در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی تبریز از اجرای طرح آرامش و دستگیری ۸ نفر خرده فروش و تعداد ۳ نفر اراذل و اوباش و معتاد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر گفت: با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش آرامش و ایمنی توسط مأموران پلیس در سطح شهرستان اجرا شد.

این مقام انتظامی افزود: مأموران کلانتری ۲۱ ارم با هماهنگی قضائی و در اجرای این طرح برابر ضوابط و مقررات تعداد ۸ نفر نفر خرده فروش, سارق و ۳ نفر اراذل و اوباش و مقادیری سلاح سرد و مواد مخدر و ۱ دستگاه خودرو سرقتی و ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و دستگیر کردند.

سرهنگ نعمتی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند و معتادین به کمپ ماده ۱۶ تحویل گردید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک فوراً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز در پایان گفت: اینگونه طرح‌ها به عنوان مطالبات مردمی همواره در دستور کار پلیس بوده و مأموران با متخلفین برخورد جدی خواهند کرد.

کد خبر 6586443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها