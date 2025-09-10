  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲

واژگونی مینی‌بوس در محور اهر به ورزقان ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

اهر- در پی حادثه‌ ای تلخ در جاده اهر به ورزقان یک دستگاه مینی‌بوس واژگون شد و ۱۹ سرنشین آن مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اهر، این حادثه عصر چهارشنبه رخ داد که با واکنش سریع تیم‌های امدادی مواجه شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از مرکز فوریت‌های پزشکی این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

مصدومان این سانحه که بلافاصله از محل خارج شدند، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر انتقال یافتند.

پس از انجام اقدامات اولیه پزشکی در این بیمارستان، سه تن از مصدومان که نیازمند دریافت خدمات تخصصی‌تر بودند، به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شدند.

گفتنی است سایر مصدومان در بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر تحت درمان و مراقبت‌های لازم قرار دارند و روند بهبودی آنان پیگیری می‌شود.

