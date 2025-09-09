  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

تصادف مرگبار پژو و کامیون در میانه: ۲ کشته و ۳ زخمی

تصادف مرگبار پژو و کامیون در میانه: ۲ کشته و ۳ زخمی

میانه- برخورد سواری پژو با کامیون در محور میانه - زنجان، نرسیده به سه راهی آقکند، ۲ فوتی و ۳ نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سه شنبه بر اثر برخورد سواری پژو با کامیون، در محوز میانه - زنجان، نرسیده سه راهی آقکند شهرستان میانه، ۲ فوتی و ۳ نفر مصدوم برجای گذاشت.

مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان برکت منتقل شدند و حال آنها مساعد گزارش شده است.

سرهنگ حبیب آبراهه رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی، علت این حادثه را عدم رعایت فاصله عرضی حین سبقت از جانب راننده سواری نسبت به راننده کامیون عنوان کرد و گفت: دو فوتی این حادثه به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب شده‌اند و بقیه سرنشیتان بخاطر بستن کمربند، آسیب جدی ندیده‌اند.

کد خبر 6585254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها