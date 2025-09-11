به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانهداری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما تحریمهای جدیدی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با حوثیها (جنبش انصارالله یمن) اعمال کردهایم.
در این بیانیه آمده است: تحریمها علیه حوثیها ۳۲ فرد و نهاد و ۴ کشتی را در بزرگترین اقدام علیه آنها تا به امروز هدف قرار میدهد.
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: شبکههای هدف قرار گرفته، بخشی از عملیات جمعآوری کمکهای مالی و تهیه سلاح برای حوثیها هستند.
رسانه ها همچنین اعلام کردند که آمریکا چند شرکت چینی را به اتهام «انتقال تجهیزات و لوازم جنگی برای حوثی ها» تحریم کرده است.
