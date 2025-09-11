  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

تحریم‌های جدید آمریکا علیه جنبش انصارالله یمن

تحریم‌های جدید آمریکا علیه جنبش انصارالله یمن

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ۳۲ فرد و نهاد و ۴ کشتی وابسته به جنبش انصارالله یمن را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با حوثی‌ها (جنبش انصارالله یمن) اعمال کرده‌ایم.

در این بیانیه آمده است: تحریم‌ها علیه حوثی‌ها ۳۲ فرد و نهاد و ۴ کشتی را در بزرگترین اقدام علیه آنها تا به امروز هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: شبکه‌های هدف قرار گرفته، بخشی از عملیات جمع‌آوری کمک‌های مالی و تهیه سلاح برای حوثی‌ها هستند.

رسانه ها همچنین اعلام کردند که آمریکا چند شرکت چینی را به اتهام «انتقال تجهیزات و لوازم جنگی برای حوثی ها» تحریم کرده است.

کد خبر 6586510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها