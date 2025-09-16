به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه تحریمهای جدیدی را در رابطه با ایران رسانهای کرد.
وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) ۲ نفر از تسهیلکنندگان مالی ایرانی و بیش از ۱۲ فرد و نهاد مستقر در هنگ کنگ و امارات را به دلیل نقش شأن در هماهنگی نقل و انتقالات مالی، از جمله از فروش نفت ایران که به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (QF) و وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران (MODAFL) است، تحریم میکند.
بر اساس ادعای فاقد هرگونه سند و مدرک دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا، تحریم شدگان با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را جا به جا میکردند.
