واکسن زونا در برابر حمله قلبی و سکته مغزی محافظت ایجاد میکند
یک مطالعه جدید میگوید واکسن زونا نه تنها در برابر عفونت دردناک پوست محافظت ایجاد میکند، بلکه ممکن است برای سلامت قلب نیز مفید باشد.
امگا ۳ در برابر نزدیکبینی محافظت ایجاد میکند
نشان داده شده است که اسیدهای چرب امگا ۳ فواید بالقوهی متنوعی برای سلامتی دارند، از جمله کاهش خطر ابتلاء به بیماریهای قلبی، زوال عقل و برخی از انواع سرطان.
ارتباط کووید ۱۹ با آسم و آلرژیهای فصلی
یک مطالعه جدید نشان میدهد که عفونت کووید ۱۹ ممکن است خطر ابتلاء به آسم، آلرژیهای فصلی و مشکلات سینوسی طولانیمدت را در فرد افزایش دهد.
نقش غذاهای چرب در ابتلاء به بیماری آسم در کودکی
یک مطالعه جدید میگوید غذاهای چرب ممکن است در ایجاد آسم در کودکان نقش داشته باشند.
