توسعه وقف در قم از رتبه هفدهم به جایگاه سوم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعدازظهر پنجشنبه در نشست تخصصی ائمه جماعات و جمعه منتخب استان قم که با موضوع وقف در حرم مطهر امامزاده احمدبن قاسم (ع) برگزار شد، ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق (ع) به مسلمانان جهان و مقام معظم رهبری، وقف را از ارکان اصلی حمایت از دین و جامعه عنوان کرد و گفت: وقف نه تنها موجب آبادانی امامزادگان و مراکز مذهبی میشود، بلکه منبعی برای رفع نیازهای مستمندان و محرومان نیز است.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط ائمه اطهار با مردم و نقش مردم در پیشبرد اهداف دینی افزود: ائمه معصومین علیرغم محدودیتها و فشارهای حکومتی همواره با مردم در ارتباط بودند و محبت آنان را جلب کردند و امروز نیز مردم ایران، به ویژه اقشار محروم، با همان عشق و وفاداری، پشتیبان دین و رهبران خود هستند.
مدیرکل اوقاف قم با تاکید بر اینکه وقف فراتر از صدقات و زکات مقطعی، سرمایهای دائمی برای حمایت پایدار مالی امور خیر است، به روندهای انجام شده در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۸۴ میلیارد تومان برای اجرای نیات واقفان هزینه شد که شامل خدمات درمانی رایگان، بستههای معیشتی و آزادی زندانیان بوده است.
وی همچنین به بازسازی و نگهداری امامزادگان اشاره کرد و بیان داشت: برخی از امامزادگان به دلیل فرسودگی امکانات در وضعیت مناسبی نبودند، اما با تلاشها و سرمایهگذاریهای انجام شده، امروز این اماکن به مکانهای قابل احترام تبدیل شدهاند.
اسکندری درباره چالشها و ذهنیتهای منفی نسبت به وقف گفت: برخی سوءمدیریتها و تبلیغات دشمنان باعث ایجاد ذهنیتهای نادرست درباره وقف شده است، اما خدمات گستردهای که انجام میشود، باید به اطلاع عموم برسد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
وی از علما، روحانیون و ائمه جماعات خواست تا با ترویج فرهنگ وقف و اطلاعرسانی صحیح، به توسعه این سرمایه معنوی کمک کنند.
مدیرکل اوقاف استان قم همچنین گفت: در سال گذشته ۱۸۴ میلیارد تومان در زمینه دارو و درمان، بستههای معیشتی و آزادی زندانیان هزینه شد و ۲۳۰ میلیارد تومان برای سرمایهگذاری و مرمت امامزادگان اختصاص یافت. همچنین ۸۰ دوره درمان رایگان با همکاری بیمارستانها برای مستمندان برگزار شد و خدمات درمانی رایگان در امامزادگان ارائه شد تا نگاه مثبتتری نسبت به وقف در جامعه ایجاد شود.
وی ورود اوقاف قم به عرصه سرمایهگذاریهای عمرانی، کشاورزی و پروژههای انرژی خورشیدی را اقدامی در جهت افزایش درآمد موقوفات و خدمترسانی بیشتر به محرومان دانست و تصریح کرد: این اقدامات سبب شد که قم از رتبه هفدهم در درآمد موقوفات به جایگاه سوم کشور ارتقا پیدا کند.
اسکندری تاکید کرد: با وجود شرایط اقتصادی سخت، مردم ایران اهل خیر و تعاون هستند و باید با تلاش مضاعف، زمینهساز گسترش وقف و خدمت به محرومان و حفظ ارزشهای اسلامی باشیم.
نظر شما