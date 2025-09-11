  1. استانها
  2. قم
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

توسعه وقف در قم از رتبه هفدهم به جایگاه سوم کشور

قم- مدیرکل اوقاف قم با اشاره به ورود قم به پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و انرژی خورشیدی، گفت: این اقدامات سبب شده است که درآمد موقوفات استان از رتبه هفدهم به جایگاه سوم کشور ارتقا پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعدازظهر پنجشنبه در نشست تخصصی ائمه جماعات و جمعه منتخب استان قم که با موضوع وقف در حرم مطهر امامزاده احمدبن قاسم (ع) برگزار شد، ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق (ع) به مسلمانان جهان و مقام معظم رهبری، وقف را از ارکان اصلی حمایت از دین و جامعه عنوان کرد و گفت: وقف نه تنها موجب آبادانی امامزادگان و مراکز مذهبی می‌شود، بلکه منبعی برای رفع نیازهای مستمندان و محرومان نیز است.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط ائمه اطهار با مردم و نقش مردم در پیشبرد اهداف دینی افزود: ائمه معصومین علی‌رغم محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی همواره با مردم در ارتباط بودند و محبت آنان را جلب کردند و امروز نیز مردم ایران، به ویژه اقشار محروم، با همان عشق و وفاداری، پشتیبان دین و رهبران خود هستند.

مدیرکل اوقاف قم با تاکید بر اینکه وقف فراتر از صدقات و زکات مقطعی، سرمایه‌ای دائمی برای حمایت پایدار مالی امور خیر است، به روندهای انجام شده در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۸۴ میلیارد تومان برای اجرای نیات واقفان هزینه شد که شامل خدمات درمانی رایگان، بسته‌های معیشتی و آزادی زندانیان بوده است.

وی همچنین به بازسازی و نگهداری امامزادگان اشاره کرد و بیان داشت: برخی از امامزادگان به دلیل فرسودگی امکانات در وضعیت مناسبی نبودند، اما با تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، امروز این اماکن به مکان‌های قابل احترام تبدیل شده‌اند.

اسکندری درباره چالش‌ها و ذهنیت‌های منفی نسبت به وقف گفت: برخی سوءمدیریت‌ها و تبلیغات دشمنان باعث ایجاد ذهنیت‌های نادرست درباره وقف شده است، اما خدمات گسترده‌ای که انجام می‌شود، باید به اطلاع عموم برسد تا اعتماد عمومی تقویت شود.

وی از علما، روحانیون و ائمه جماعات خواست تا با ترویج فرهنگ وقف و اطلاع‌رسانی صحیح، به توسعه این سرمایه معنوی کمک کنند.

مدیرکل اوقاف استان قم همچنین گفت: در سال گذشته ۱۸۴ میلیارد تومان در زمینه دارو و درمان، بسته‌های معیشتی و آزادی زندانیان هزینه شد و ۲۳۰ میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری و مرمت امامزادگان اختصاص یافت. همچنین ۸۰ دوره درمان رایگان با همکاری بیمارستان‌ها برای مستمندان برگزار شد و خدمات درمانی رایگان در امامزادگان ارائه شد تا نگاه مثبت‌تری نسبت به وقف در جامعه ایجاد شود.

وی ورود اوقاف قم به عرصه سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، کشاورزی و پروژه‌های انرژی خورشیدی را اقدامی در جهت افزایش درآمد موقوفات و خدمت‌رسانی بیشتر به محرومان دانست و تصریح کرد: این اقدامات سبب شد که قم از رتبه هفدهم در درآمد موقوفات به جایگاه سوم کشور ارتقا پیدا کند.

اسکندری تاکید کرد: با وجود شرایط اقتصادی سخت، مردم ایران اهل خیر و تعاون هستند و باید با تلاش مضاعف، زمینه‌ساز گسترش وقف و خدمت به محرومان و حفظ ارزش‌های اسلامی باشیم.

