ضرورت گسترش وقف های جدید متناسب با نیازهای روز جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری بعد از ظهر پنجشنبه در همایش یاوران وقف که در بقعه متبرکه امامزاده شاهزاده حسین (ع) بهشهر برگزار شد، بر ضرورت گسترش وقفهای جدید متناسب با نیازهای روز جامعه تاکید کرد.
وی گفت: در حوزه درمان، تجهیز بیمارستانها، تحصیل دانشآموزان، کمک به نیازمندان و تحقیقات علمی نیاز مبرمی به وقفهای تازه داریم و امیدواریم خیرین و واقفین توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند.
وی گفت: همچنین در قالب طرح قرار دوازدهم، ۱۱۴ بسته معیشتی از محل موقوفات شهرستان تهیه و بین نیازمندان بهشهری توزیع شد.
حجت الاسلام حیدریجناسمی ضمن قدردانی از خیرین و خادمین بقاع متبرکه گفت: هزینهکرد در حوزه اماکن متبرکه توفیقی است که مردم منطقه با جدیت در این مسیر پیشقدم هستند.
وی همچنین به اجرای پروژههای عمرانی متعدد در بقاع متبرکه استان مازندران اشاره کرد و افزود: بیشتر این پروژهها با حمایتهای مردمی و کمکهای خیرین انجام میشود.
مهدی نعمتاللهی، رئیس اداره اوقاف شهرستان بهشهر، نیز اعلام کرد که طی یک سال گذشته ۷۰۰ بسته معیشتی از محل موقوفات شهرستان بین نیازمندان توزیع شده است.
در پایان این مراسم از فعالان حوزه وقف، خادمین بقاع متبرکه، خیرین و برترینهای قرآنی شهرستان بهشهر با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
