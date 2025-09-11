به گزارش خبرنگار مهر، عوض مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل عصر پنجشنبه در جریان برگزاری هشتمین جشنواره ملی شو سواره در شهرستان سرعین اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری رقابتهای ملی شو سواره در سرعین هستیم که با حضور بیش از ۱۸۰ سوارکار از ۱۸ استان کشور برگزار میشود و این جشنواره، هشتمین رویدادی است که در استان اردبیل برگزار میکنیم و خوشبختانه سه دوره از این جشنوارهها در سال جاری تحقق یافته است.
وی با اشاره به میزبانی شهرستانهای مختلف استان از این رویدادها گفت: پیشتر شهرستانهای مشگینشهر و نیر میزبان این جشنواره بودند و در هفتههای آینده نیز پارسآباد پذیرای یک دوره دیگر از این رقابتها خواهد بود. این روند نشان میدهد که استان اردبیل به قطب سوارکاری کشور تبدیل شده است.
نخست در ادامه با بیان اینکه سوارکاری بخشی جداییناپذیر از هویت و فرهنگ مردم منطقه است، افزود: استان اردبیل با دارا بودن ۱۲ باشگاه فعال سوارکاری و بیش از ۲۲۰ ورزشکار سازماندهیشده، ظرفیت بالایی در این رشته دارد. برگزاری چنین جشنوارههایی نه تنها باعث شکوفایی ورزش سوارکاری میشود، بلکه میتواند نقش مهمی در شناساندن توانمندیها، ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان در سطح ملی ایفا کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل تأکید کرد: حضور پرشور سوارکاران از سراسر کشور و استقبال مردم از این رویدادها، نشاندهنده جایگاه رفیع سوارکاری در میان آیینها و سنتهای دیرینه مردم اردبیل است و برنامهریزی ما این است که با تداوم این جشنوارهها، زمینه توسعه ورزشهای بومی و محلی و همچنین جذب گردشگر ورزشی بیش از پیش فراهم شود.
در این جشنواره از ثبت جشنواره شو سواره سرعین در تقویم گردشگری رویدادهای ملی رونمایی شد.
