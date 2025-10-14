به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیأت کبدی اردبیل صبح سه شنبه در ورزشگاه رضازاده اردبیل با حضور «عباس اورسجی» رئیس فدراسیون کبدی و «عوض نخست» مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل برگزار شد و ناصر شکری بهعنوان رئیس هیأت کبدی استان اردبیل انتخاب شد.
در این مجمع، «ناصر شکری» بهعنوان تنها نامزد ریاست هیأت کبدی استان اردبیل، با کسب ۱۶ رأی از مجموع ۱۶ رأی مأخوذه، برای مدت چهار سال بهعنوان رئیس هیأت انتخاب شد.
در پایان مراسم، رئیس فدراسیون کبدی ضمن قدردانی از تلاشهای دستاندرکاران هیأت استان، بر اهمیت توسعه و گسترش ورزش کبدی در میان جوانان و برنامهریزی برای ارتقای سطح فنی ورزشکاران استان تأکید کرد.
این انتخاب گامی مهم در راستای تقویت و پیشبرد اهداف ورزش کبدی استان اردبیل به شمار میرود و انتظار میرود با مدیریت جدید، برنامههای توسعهای و آموزشی بیشتری برای ورزشکاران و علاقهمندان به این رشته ورزشی اجرا شود.
