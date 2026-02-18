داوطلبان انتخابات شوراهای روستا در خوزستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه میری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ بهمن‌ماه آغاز شده و متقاضیان می‌توانند تا ۳۰ بهمن، از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب با مراجعه به سامانه https://keshvar.moi.ir/nv و بارگذاری مدارک مورد نیاز، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از هفت هزار و ۷۵۰ نفر برای انتخابات شوراهای اسلامی روستا در استان خوزستان ثبت‌نام کرده‌اند.

دبیر ستاد انتخابات خوزستان با اشاره به آمار داوطلبان حوزه شهری بیان کرد: تا پایان روز پنجم ثبت‌نام (۲۸ بهمن)، ۵ هزار و ۷۵۶ داوطلب برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد، ۳۸۷ نفر معادل ۵ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

میری با تأکید بر لزوم تسریع داوطلبان در ثبت‌نام گفت: تنها در روز گذشته، ۳ هزار و ۲۹۰ نفر داوطلب در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و توصیه می‌شود متقاضیان ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

وی در پایان یادآور شد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت‌ماه و به‌صورت کاملاً الکترونیکی در سراسر استان خوزستان برگزار خواهد شد.