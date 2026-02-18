به گزارش خبرنگار مهر، سینماهای کشور از ۱۲ تا ۲۲ بهمن مشغول اکران آثار چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر بودند و در هفته گذشته و با حذف آثار جشنواره فجر از سینماهای مردمی، «کفایت مذاکرات»، «آقای زالو»، «جهیزیه»، «احمد»، «مجنون»، «دختر برقی»، «دو روز دیرتر»، «افسانه سپهر»، «های کپی»، «ژولیت و شاه»، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند»، «رخ نیلو»، «طهران ۵۷»، «غریزه»، «یوز»، «برای رعنا»، «شاه نقش» و «بچه مردم» فیلم‌هایی هستند که روی پرده سینماها قرار دارند.

به طور معمول فروش سینماها پس از جشنواره فجر با کاهش روبه‌رو می‌شوند و این روزها مخاطبان منتظر اعلام فیلم‌های بسته نوروز هستند. ۲ فیلم «اسکورت» و «زنده‌شور» که سیمرغ مردمی جشنواره فیلم فجر را دریافت کردند به طور مستقیم وارد چرخه اکران نوروزی می‌شود اما هنوز اسامی رسمی فیلم‌های دیگر مشخص نشده است.

سینما در هفته گذشته در ۱۵ هزار و ۵۱۲ سانس ۲۸۸ هزار و ۲۱۳ مخاطب داشت و به فروش ۲۰ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان دست یافت.

این هفته فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» توانست در صدر جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فروش کل فیلم‌ها تا زمان تنظیم این خبر (ساعت ۲۳:۳۰ سه‌شنبه ۲۹ بهمن) به شرح زیر است:

«کفایت مذاکرات» با نزدیک به ۴ میلیارد فروش در صدر جدول!

فیلم سینمایی «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان اکران خود را از ۵ آذر آغاز کرده است. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رؤیا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران «کفایت مذاکرات» هستند. این فیلم در هفته گذشته با فروش ۴۶ هزار و ۷۶۷ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون و ۶۵۴ هزار تومانی دست یافت و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی پور از ۹ دی اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۴۲ هزار و ۸۱۹ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون و ۷۴۸ هزار تومانی دست یافت و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی از ۷ آبان اکران خود را آغاز کرده است. امین حیایی، هادی کاظمی، مهران مدیری، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی، سامان مهکویه، امین فصیح، باران احمدی، سعید برجعلی، علیرضا آشوری، عین الله دریایی و مهران احمدی بازیگران فیلم سینمایی «آقای زالو» هستند. این فیلم با فروش ۳۵ هزار و ۱۶۹ بلیت توانست به فروش ۲ میلیارد ‌و ۹۷۹ میلیون و ۱۷۲ هزار تومانی دست پیدا کند و در رتبه سوم قرار بگیرد.

انیمیشن سینمایی «یوز» محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه از ۲ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود. این فیلم ۳۹ هزار و ۹۲۰ بلیت فروخت و توانست به فروش ۲ میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۲۴۲ هزار تومانی دست پیدا کند. این انیمیشن سینمایی در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «دختر برقی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت از ۲۸ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند که با فروش ۴۰ هزار و ۱۲۵ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۹۵۷ هزار تومانی دست یافت و در رتبه پنجم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی از ۳ دی اکران شده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود». «افسانه سپهر» با فروش ۲۶ هزار و ۵۱۲ بلیت توانست یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان فروش داشته باشد و در رتبه ششم جدول فروش هفتگی قرار بگیرد.

فیلم سینمایی «جهیزیه» به تهیه‌کنندگی مهدی منیری و کارگردانی امین قوامی از ۹ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. الیکا عبدالرزاقی، مهران احمدی، یوسف صیادی و بیژن بنفشه‌خواه به عنوان بازیگران این فیلم معرفی شده‌اند. «جهیزیه» با فروش ۱۵ هزار و ۹۹۵ بلیت به فروش یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان رسید و در رتبه هفتم جدول فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم‌هایی با فروش زیر یک میلیارد تومان

فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری، کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد از ۳ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. فیلم سینمایی «احمد» برای نخستین بار نقش مؤثر شهید احمد کاظمی را در ۱۸ ساعت ابتدایی زلزله دلخراش بم به تصویر می‌کشد. تینو صالحی، توماج دانش‌بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و … بازیگران این فیلم هستند که با فروش ۱۳ هزار و ۲۰۲ بلیت به فروش ۸۲۹ میلیون تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «طهران ۵۷» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است. احمد مهرانفر، حامد آهنگی، آناهیتا درگاهی، یوسف صیادی، سیاوش چراغی‌پور، مریم سعادت و پژمان جمشیدی ترکیب بازیگران این فیلم هستند. «طهران ۵۷» اولین فیلم پژمان جمشیدی است که پس از دستگیری و حاشیه‌هایی که داشت، اکران می‌شود. این فیلم با فروش ۹ هزار و ۷۳۲ بلیت توانست به فروش ۷۹۹ میلیون و ۹۳ هزار تومانی برسد.

فیلم سینمایی «دو روز دیرتر» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه‌کنندگی محسن شیرازی از ۲۰ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۸ هزار و ۲۰۹ بلیت به فروش ۴۲۹ میلیون و ۱۵۴ هزار تومانی دست یافت. در این فیلم سینا مهراد، پردیس احمدیه، فرهاد آییش، گوهر خیراندیش، سیاوش چراغی‌پور، ناهید مسلمی، محمدرضا داوودنژاد، جواد یحیوی، کمند امیرسلیمانی، محمد فیلی، آزاده اسماعیل‌خانی و علی مهربان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «رخ نیلو» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی سیدجلال اشکذری از ۱۷ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «نیلوفر ما رو با برنامه‌ریزی کشونده به این سفر، ته این سفر فقط دردسره …»؛ این اثر نگاهی صریح به چالش‌های پیش‌بینی‌نشده در روابط و گره‌های ناخواسته نسل امروز دارد که در مسیر یک برنامه‌ریزی حساب‌شده، رفاقت‌ها را در بن‌بستِ یک جاده محک می‌زند. «رخ نیلو» ۲ هزار بلیت فروخت و به فروش ۱۷۱ میلیون تومانی دست یافت.

«غریزه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سیاوش اسعدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. امین حیایی، پانته‌آ پناهی‌ها با حضور ژاله صامتی، فرهاد شریفی، افشین سنگ چاپ، پردیس پورعابدینی، لادن ژاوه‌وند بازیگران این فیلم هستند. «غریزه» با فروش یک هزار و ۷۳۶ بلیت به فروش ۱۶۶ میلیون و ۷۸ هزار تومانی دست پیدا کرد.

انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» از ۱۷ دی اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این اثر یک انیمیشن موزیکال در ژانر کمدی-عاشقانه است که با نگاهی متفاوت به تاریخ، داستان بازیگر زنی فرانسوی را روایت می‌کند که به دعوت ناصرالدین‌شاه قاجار برای اجرای نمایش «رومئو و ژولیت» به ایران می‌آید؛ دعوتی که به ماجرایی غیرمنتظره و پرچالش تبدیل می‌شود. «ژولیت و شاه» با فروش ۲ هزار و ۲۷۵ بلیت به فروش ۱۵۲ میلیون تومانی دست پیدا کرد.

فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی از ۳۰ مهر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغی‌پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع، مهبد جهان‌نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقش‌های اصلی حضور دارند. این فیلم با فروش یک هزار و ۶۰۰ بلیت به فروش ۱۱۶ میلیون تومانی دست یافت.

ته جدول چه خبر است؟

فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با روایتی از زندگی شهید زین‌الدین با فروش یک هزار و ۱۰۴ بلیت به فروش ۷۱ میلیون تومانی دست پیدا کرد.

پویانمایی سینمایی «فرمانروای آب» با محوری مهدویت و نبرد موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیه‌کنندگی مجتبی امینی و با مجری‌گری حسین سلطانی از چهارشنبه ۸ مرداد اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. این انیمیشن توانست با فروش ۴۳۰ بلیت به فروش ۲۱ میلیون تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «ملکه آلیشون» به کارگردانی ابراهیم نورآورمحمد از ۲۳ مهر اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم کودک و نوجوان با فروش ۳۶۹ بلیت توانست به فروش ۱۹ میلیون تومانی دست پیدا کند.

فیلم سینمایی «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته از ۵ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرد. در خلاصه داستان این درام اجتماعی - خانوادگی که نخستین فیلم ایمان یزدی محسوب می‌شود، آمده است: «عارف قصد دارد رکورد جهانی پرش با موتورسیکلت از رمپ را بشکند، اما درگیر ماجراهای خانوادگی می‌شود که او را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد». حامد بهداد، پانته‌آ پناهی‌ها، پیام احمدی‌نیا، هدیه بازوند، سهیل مستجابیان، نادر فلاح، امیر دژاکام، امین اسدی، رویا وحدتی، تصنیف حسینی بازیگران «برای رعنا» هستند. این فیلم توانست با فروش ۱۰۹ بلیت به فروش ۱۰ میلیون تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی از ۱۴ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. در «شاه نقش» بازیگرانی همچون بهرنگ علوی، هومن برق نورد، نسیم ادبی، مینا وحید، شهرام قائدی، پژمان بازغی، محمد متوسلانی، عنایت بخشی، رضا رویگری، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده, مژگان صابری، فاطمه شکری حضور دارند. این فیلم داستان ناصر یک کتک خور سینما و عاشق بهروز وثوقی است که تصمیم گرفته در انتخابات صنفی هنروران شرکت کند. «شاه نقش» با فروش ۶۰ بلیت، ۴ میلیون تومان فروخت.

«های کپی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر ثقفی از ۱۲ آذر اکران خود را در سینماها آغاز کرده است. «های کپی» یک فیلم کمدی است که با بازی مرتضی عقیلی، ابوالفضل پورعرب و آناهیتا درگاهی ساخته شده است. در این فیلم مرتضی عقیلی در ۲ نقش متفاوت بازی کرده است. این فیلم ۵۸ بلیت فروخته و به فروش ۴ میلیون تومانی دست پیدا کرده است.