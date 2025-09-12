سجاد خادم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر نتایج کنکور، اظهار کرد: پرونده کنکور ۱۴۰۴ بسته شد و باز هم مسائلی مانند تأثیر وضعیت اقتصادی خانوار، تأثیر معدل و عدالت آموزشی به نقل محافل تبدیل شد.

وی با اشاره به سابقه ۱۴ ساله خود در تدریس تخصصی زیست کنکور اضافه کرد: باید این نکته را عرض کنم که بسیاری از دانش‌آموزان علی رغم نداشتن مسائل مالی خانواده نیز نمی‌توانند رتبه‌های برتر را کسب کنند، همچنین بیشتر خانواده‌ها بر این باورند که مدارس خاص و دانش آموزان با خانواده‌های توانمند با شرکت در کلاس‌ها و مؤسسات می‌توانند به رتبه‌های برتر کنکور دست یابند که نظر بنده مخالف این دیدگاه است.

مدرس زیست کنکور تصریح کرد: اگر نیم نگاهی به نتایج کنکور سال‌های اخیر داشته باشیم خواهیم دید که رتبه‌های برتر کنکور همیشه مختص به یک قشر خاص نبوده و چه بسا دانش آموزانی از مناطق محروم و کم برخوردار کشورمان با کمترین امکانات به نتایج درخشان دست یافتند، این در حالی است که نمی‌توان نقش پول برای فراهم کردن امکانات مطالعه و تست زنی را نادیده گرفت چرا که این مهم نقش به سزایی دارد.

خادم نژاد یادآور شد: برای موفقیت تحصیلی مهم‌ترین مساله انگیزه و هدف خود فرد است که متأسفانه در جامعه امروز ما با گسترش بی رویه و بدون مدیریت شبکه‌های اجتماعی این امر روز به روز کم رنگ تر شده و از سوی دیگر مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز منجر به از بین رفتن انگیزه بین دانش‌آموزان شده که باید این مساله با درایت خانواده‌ها در وهله اول و سپس مربیان آموزشی حل شود.

این پزشک عمومی با تاکید بر اینکه باید با ایجاد امیدهای حقیقی و نشان دادن آینده شغلی و مسیر راه موفقیت کنکور باعث افزایش انگیزه جوانان کنکوری شد، تاکید کرد: در حال حاضر بحث مهاجرت در بین دانش آموزان متوسطه دوم داغ شده که خوشایند نیست و باید هر چه زودتر با فرهنگ سازی درست و نشان دادن خطرات مهاجرت با این مساله در مدارس به طور صحیح برخورد کرد.

خادم نژاد گفت: صرفاً نباید نقاط ضعف در بحث مهاجرت را بزرگنمایی کرد و آن را برشمرد چرا که هم اکنون نخبگان کشور در حال حاضر پس از کنکور دانشگاه‌های برتر را انتخاب کرده و آینده بهتر خود را از همین مسیر جست‌وجو می‌کنند، در این راستا باید مسئولان آموزشی با افزایش انگیزه در بین دانش‌آموزان منجر به تقویت پشتکار آنها برای رسیدن به موفقیت شوند.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که موفقیت یک فرد و مدیریت اجتماعی و حواشی در سال‌های آمادگی برای کنکور، به نظارت درست خانواده برمی‌گردد.

خادم نژاد در خصوص مزایا و معایب تأثیر معدل در کنکور، اظهار کرد: در مورد بحث معدل هم هرچند فراز و نشیب زیادی داشت و معترضان به این طرح بارها و بارها با برپایی تجمع و راه اندازی کمپین‌هایی سعی بر بی اثر کردن این طرح داشتند اما در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجرای طرح اصرار و در حال حاضر با تأثیر قطعی ۶۰ درصد نهایی در نتیجه نهایی مواجه هستیم.

مدرس زیست کنکور تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که اکنون وجود دارد و باید به آن توجه داشت این است مهم‌ترین مشکل این طرح افزایش استرس بر دانش‌آموزان کنکوری بوده که بار روانی زیادی برای دانش آموزان و اولیا دارد.

خادم نژاد تاکید کرد: در حال حاضر با کمی تحقیق و بررسی بر روی تأثیر این طرح متوجه خواهیم شد که در بین کنکوری‌ها، بودند کسانی که عملکرد کنکورشان در حد عالی بوده و به رتبه‌های تک رقمی دست یافتند اما با نمرات کم نهایی در حد یک یا دو نمره رتبه بالاتری کسب کردند که باید برای این مهم چاره اندیشی صورت گیرد، در این زمینه شاهد روند فرسایشی و استرس در دوران امتحانات نهایی و بعضاً پایمال شدن حق دانش آموزان هستم که باید برای این امر چاره اندیشی صورت گرفته و تغییراتی در آن اعمال شود، بر این باورم نباید نباید به همه دروس تأثیر داده شود بلکه باید فقط دروس مهم نهایی شوند و نکته بسیار مهم‌تر اینکه تأثیر نهایی نباید به ۶۰ درصد برسد.



وی ضمن ارائه توصیه‌هایی به دانش آموزانی که سال آینده کنکور دارند، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه این طرح ابقاء شده به همه دانش آموزان توصیه می‌کنم از ابتدای سال همگام با مدرسه دروس غیرکنکوری را خوانده و ضعف‌های خود را برطرف کرده و دروسی که در آن ضعیف هستند را به خرداد ماه منوط نکنند چرا که اذیت خواهند شد و در نتیجه کنکور آنها تأثیر خواهد داشت.

این مدرس زیست کنکور نیز به بیان توصیه‌هایی به خانواده‌های دانش آموزان پرداخت و تاکید کرد: قبل از موفقیت در کنکور و موفقیت‌های علمی، مهم‌ترین نکته نیز توجه به سلامت روحی دانش آموزان بوده که باید این مهم در نظر گرفته شود چرا که ما ابتدا به جامعه‌ای با نشاط، با امید و پویا داشته و سپس به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها که نمرات عالی کسب کنند.

خادم نژاد بیان کرد: امیدوارم که خانواده‌ها که مهمترین رکن موفقیت بچه‌ها هستند با نظارت درست با ایجاد انگیزه و مدیریت درست محیط یادگیری آرامش را در کنار بچه‌ها ایجاد کنند.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان کنکوری، تصریح کرد: امیدوارم شاهد افزایش عدالت آموزشی در جامعه باشیم تا همگان به صورت برابر و در یک بستر یکسان رقابت کنند و بهترین‌ها وارد دانشگاه‌های کشور بشوند.