کاهش فرزندآوری زنگ خطر سالمندی جمعیت ایران است

حجتالاسلام سید جعفر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمنان ملت ایران و عوامل مستقیم و غیرمستقیم جنایت شهادت رهبر شهید و فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه کشور باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و مطالبه مردم، انتقام از خون مظلومانی است که ناجوانمردانه به شهادت رسیدند.
وی افزود: مردم ایران داغدار شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و بهویژه کودکان و دانشآموزان بیگناه هستند و این داغ با گذشت زمان از دل ملت ایران فراموش نخواهد شد.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: شام شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، فرصتی برای توجه بیشتر به مسئله انتظار و مسئولیت شیعیان در زمینهسازی برای ظهور است.
موسوی تصریح کرد: امام حسن عسکری(ع) در دوران امامت خود ضمن معرفی حضرت مهدی(عج) به برخی از یاران و خواص، زمینههای لازم برای دوران غیبت و استمرار امامت را فراهم کردند.
وی بیان کرد: بر اساس آموزههای دینی، یکی از مهمترین وظایف شیعیان زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) است و ملت ایران نیز باید با حفظ ارزشهای اسلامی و ادامه مسیر انقلاب در این زمینه ایفای نقش کند.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) و حمایت مردم شکل گرفت و امروز نیز ادامه این مسیر و حفظ دستاوردهای نظام، وظیفهای است که بر عهده مردم و مسئولان قرار دارد.
موسوی اضافه کرد: در فراز و نشیبهای سالهای پس از انقلاب، لطف و عنایت الهی همواره پشتیبان ملت و نظام اسلامی بوده و امروز نیز باید با حفظ وحدت، ایمان و بصیرت در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کرد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار تهدیدهای نظامی، دشمن با جنگ اقتصادی و فرهنگی به دنبال تضعیف جامعه است و در این شرایط، مردم و مسئولان باید با هوشیاری و عمل به توصیههای رهبر شهید، در برابر این توطئهها مقابله کنند.
کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: موضوع جمعیت، ازدواج و فرزندآوری از جمله توصیههای مهم رهبر شهید بود که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه کاهش نرخ فرزندآوری میتواند در آینده کشور را با مسئله سالمندی جمعیت مواجه کند.
موسوی اضافه کرد: حجاب نیز یکی از تکالیف شرعی و از موضوعات مهم فرهنگی جامعه است و خانوادهها، مردم و مسئولان میتوانند با برنامهریزی و اقدامات فرهنگی برای تقویت این ارزش در جامعه نقشآفرینی کنند.
وی یادآور شد: ادامه راه شهدا و رهبر شهید تنها با بیان شعار محقق نمیشود، بلکه نیازمند عمل به توصیههای آنان، حفظ وحدت، تقویت ایمان و تلاش برای ساختن جامعهای در تراز آرمانهای انقلاب اسلامی است.
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