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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

آغاز مرحله پانزدهم واکسیناسیون رایگان نیوکاسل در طیور بومی استان بوشهر

آغاز مرحله پانزدهم واکسیناسیون رایگان نیوکاسل در طیور بومی استان بوشهر

بوشهر- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر از آغاز مرحله پانزدهم واکسیناسیون رایگان نیوکاسل در طیور بومی استان بوشهر خبر داد.

یوسف سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله پانزدهم واکسیناسیون نیوکاسل مقاوم به حرارت در طیور بومی(روستایی) استان بوشهر به صورت رایگان همزمان با آغاز هفته دولت خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش سطح ایمنی و حفظ سلامت طیور بومی، به صورت رایگان در مناطق روستایی استان اجرا می‌شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور دامپزشکی استان بوشهر افزود: واکسیناسیون طیور بومی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری نیوکاسل، کاهش تلفات و جلوگیری از انتشار این بیماری به واحدهای پرورش طیور صنعتی دارد.

سعادت با تأکید بر اهمیت مشارکت روستاییان و صاحبان طیور بومی در اجرای این طرح، از آنان خواست ضمن همکاری با اکیپ‌های دامپزشکی، نسبت به واکسیناسیون طیور خود اقدام کنند تا با افزایش پوشش واکسیناسیون، گام مؤثری در راستای ارتقای بهداشت و سلامت طیور استان برداشته شود.

کد مطلب 6923462

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