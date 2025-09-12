  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۰

تردد در آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس از ساعت ۹ صبح ممنوع است

تردد در آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس از ساعت ۹ صبح ممنوع است

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های جدید ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز، جمعه ۲۱ شهریور ماه، تردد تمام انواع وسایل نقلیه از سمت تهران به آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس ممنوع است. همچنین، از ساعت ۱۱:۰۰، محدوده پل زنگوله به سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

سرهنگ کرمی اسد با اشاره به حجم بالای ترافیک در سایر محورهای شمالی افزود: در این مسیرها نیز بار ترافیکی نسبتاً سنگینی وجود دارد و در صورت نیاز، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه کشور تأکید کرد: از همه مسافران درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها و جاده‌ها از طریق منابع رسمی اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری شود.

پلیس راهور فراجا همچنین از رانندگان خواست تا با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با نیروهای مستقر در مسیرها، در تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور نقش مؤثری ایفا کنند

کد خبر 6586695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها