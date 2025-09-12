به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی «کوردانه زریبار» شامگاه پنجشنبه با حضور علیاصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، جمعی از اساتید برجسته خوشنویسی، شاعران و هنرمندان در مریوان برگزار شد.
در این دوره از جشنواره، شرکتکنندگان آثار خوشنویسی خود را با الهام از اشعار شاعران برجسته کُرد خلق کردند که در سال جاری به شعرهای «ماموستا قانع» و «ماموستا سەیدی» اختصاص داشت.
این رویداد هنری با استقبال گسترده هنرمندان و علاقهمندان همراه بود و بستری برای پاسداشت زبان و ادبیات کردی در قالب هنر خوشنویسی فراهم آورد.
علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در این مراسم با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در تقویت هنر بومی و هویت فرهنگی مناطق مختلف، از ادامه حمایتهای این ادارهکل از جشنوارههای هنری مشابه خبر داد.
همچنین نکوداشت استاد برجسته خوشنویسی کردستان سعید قادری در اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی «کوردانه زریبار» در مریوان برگزار شد و از تلاشهای یکعمر فعالیت هنری استاد قادری در عرصه خوشنویسی با اهدای لوح تقدیر قدردانی بهعمل آمد.
این آئین، بخش ویژهای از اختتامیه جشنواره بود که به پاس خدمات ارزشمند ایشان در اعتلای هنر خوشنویسی و تربیت نسلهای جدید هنرمندان برگزار شد.
