خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته تبریز با اخذ بالاترین امتیاز در معیارهای مدنظر، از طرف ایران به عنوان نامزد دریافت عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال توسعه معرفی شد.
مسلم شجاعی مدیرکل گردشگری خارجی گفت: سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D۸)، فراخوان انتخاب پایتخت گردشگری را در تیرماه سالجاری برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی افزود: استانهای کشور تا اول شهریور ماه فرصت داشتند یکی از شهرهای استان را با ارائه پروپوزال جامع و کامل همراه با ویدئو معرفی آن شهر به دفتر بازاریابی معاونت گردشگری اعلام کنند.
وی ادامه داد: این شهرها بر اساس شاخصهای اعلام شده از سوی دبیرخانه D۸ در کمیته بررسی و ارزیابی در دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت.
تقویت روابط فرهنگی، میراثی و گردشگری با ارمنستان
این هفته سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران، در دفتر خود میزبان ژانا آندریاسیان، وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش جمهوری ارمنستان بود.
در این دیدار، طرفین بر توسعه همکاریهای فرهنگی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میان تهران و ایروان تأکید کردند.
وزیر میراثفرهنگی ایران پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای متقابل در تهران و ایروان را مطرح کرد و گفت: این نمایشگاه در حوزه تبادل آثار میراثفرهنگی و صنایعدستی خواهد بود؛ صنایعدستی ایران در ایروان و صنایعدستی ارمنستان در تهران.
وی همچنین به موضوع ثبت آثار مشترک ملموس و ناملموس و مرمت کلیساها اشاره و بر اهمیت بالای این موضوع برای همگرایی و صلح میان ادیان تاکید کرد.
صالحیامیری درباره ظرفیتهای پژوهشی و هنری ایران گفت: پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری ما آمادگی برگزاری کارگاههای مشترک مینیاتور، قالیبافی و سفالگری ارمنی و ایرانی را دارد.
وی با بیان رشد چشمگیر گردشگری میان دو کشور اظهار داشت: بین گردشگران ارمنی که به تهران آمدند و گردشگران ایرانی که به ارمنستان سفر کردند، نسبت به سال ۲۰۲۳، رشد ۵۳ درصدی داشتیم. اینجا خانه ارامنه است و ما آمادگی داریم محتواهای جذاب از ارمنستان را پخش کنیم و متقابلاً انتظار داریم در رسانههای ارمنستان، محتوای گردشگری ایران به تصویر کشیده شود.
ورود خودروهای گردشگری و تقویت همکاری با چین
در این هفته محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اشاره به جایگاه کانون در برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: ما در حوزه گردشگری به دنبال نقشآفرینی مؤثر هستیم و تلاش میکنیم با پذیرش مسئولیتهای جدید، از جمله واردات خودروهای کاربردی و باکیفیت گردشگری، ضمن پر کردن خلأهای موجود، بازوی اجرایی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باشیم.
مرکز صادرات و واردات گوانجو بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تأمین خودرو برای بازارهای جهانی از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه شناخته میشود.
در جریان این بازدید، امکان انتخاب خودروهای متناسب با نیازهای گردشگری ایران و ایجاد تغییرات بر اساس شرایط فرهنگی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
مدیران این مرکز نیز ضمن اعلام آمادگی، تأکید کردند که در صورت ثبت سفارش از سوی ایران، صادرات محدود خودروهای گردشگری برای امتحان و ارزیابی بازار ایران فراهم خواهد شد.
همچنین مقرر شد این موضوع با ارائه یک طرح پیشنهادی رسمی از سوی طرف چینی پیگیری شود.
دعوت از سرمایهگذاران برای بستهبندی صنایع دستی
در این هفته نشستی از سلسله نشستهای صد منظر ۵ با عنوان «صنعت چاپ و صنایعدستی، همآفرینی در ارتقای برند ملی» با حضور فرزاد اوجانی مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایعدستی، محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران و جمعی از هنرمندان صنایعدستی و فعالان صنعت چاپ در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد برگزار شد.
فرزاد اوجانی مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایعدستی با اشاره به فعالیت ۵۷۰ هزار هنرمند در حوزه صنایعدستی و صادرات ۲۲۰ میلیون دلاری در سال گذشته، گردش مالی در حوزه صنایعدستی را ۱۰۰ همت عنوان کرد و افزود: اکثر کارگاههای صنایعدستی کوچک هستند که بهصورت جزیرهای فعالیت میکنند؛ به همین دلیل در حوزه بستهبندی صنایعدستی مشکل سرمایهگذاری وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت ورود سرمایهگذاران به حوزه بستهبندی صنایعدستی، افزود: در تمامی استانها ظرفیت وجود دارد و میتوان در رشتههایی مانند پارچه، حصیربافی و سایر رشتهها امکان نمونهسازی ایجاد کرد.
اوجانی با اشاره به اینکه در حوزه بازاریابی، اصلاح ساختارها و مقررات تلاشهای بسیاری صورت گرفته است، ادامه داد: برای تقویت و توسعه نیاز به حضور فعالانه بخش خصوصی و سرمایهگذاری است.
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی صنایعدستی در پایان به امضای تفاهمنامه با انجمن علمی فناوری چاپ ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه منجر به توسعه، ترویج و معرفی صنایعدستی در داخل و خارج از کشور شود.
تدوین اطلس سرمایه گذاری ابنیه ثبت ملی در تهران
نشست تخصصی «ساماندهی محورهای تاریخی شهر تهران» به همت گروه نوسازی و بازآفرینی مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران و با حضور حمیدرضا حاجوی معاون بافت و بناهای تاریخی شهر تهران، محمدسعید ایزدی، معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، حسین راعی عضو هیأت علمی گروه مرمت معماری و شهری دانشگاه علم و صنعت و مجید روستایی عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.
عبدالله خرسندیان رئیس گروه نوسازی و بازآفرینی مرکز مطالعات در ابتدای این نشست به اهمیت محورهای تاریخی به عنوان شاهرگهای حیاتی و هویتساز شهر تهران اشاره کرد و گفت: منظور ما از ساماندهی بافت تاریخی، حفظ و نگهداری بافت موجود با حداقل هزینه و کمترین تخریب است.
وی با بیان اینکه ساماندهی محورهای تاریخی میتواند به موتور محرک توسعه گردشگری شهری، هویت بخشی به نسل جوان و بازآفرینی قلب تاریخی شهر تبدیل شود، افزود: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری شهر تهران در این خصوص ۴ پروژه مطالعاتی همچون تدوین برنامه راهبردی ارتقای تاب آوری شهری در محدوده حصار ناصری، برنامه عملیاتی بهرهبرداری از بناهای ارزشمند و معاصر غیر میراثی تهران، باز زندهسازی مجموعه باغ علاءدوله به منظور شناسایی ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سنجی تعریف پروژههای محرک توسعه با هدف بازآفرینی شهری داشته است.
در ادامه این مراسم، حمیدرضا حاجوی معاون بافت و بناهای تاریخی شهر تهران اظهار کرد: معاونت بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران با اجرای پروژههایی مانند طراحی و ایجاد سامانه QR- Code برای معرفی ابنیه تاریخی، تدوین اطلس سرمایهگذاری بخش خصوصی در بناهای تاریخی تحت تملک شهرداری و تدوین دستورالعمل شناسایی ابنیه با ارزش معاصر تهران گامهای مؤثری برداشته است.
ادعای کشف کاخ سلجوقی کمرزرین رد شد
این هفته باستانشناس برجسته کشور تأکید کرد هیچ اثری از کاخ سلجوقی در محل کمرزرین یافت نشده و اخبار منتشرشده فاقد پایه علمی و پروپاگاندا است.
علیرضا جعفریزند ضمن ابراز تأسف از روند کاوشهای اخیر فاز دوم درگذر تاریخی کمر زرین، جزئیات و نقدهای خود را مطرح کرد.
وی که برای نخستین بار گذرکمرزرین را کشف و با رسانهای کردن آن مانع تخریب این گذر تأکید کرد: که اگر از پیش میدانست چنین روندی در کمر زرین اتفاق میافتد، ترجیح میداد سکوت کند و اجازه دهد این منطقه زیر آسفالت باقی بماند تا یک تیم قدرتمند باستانشناس با آشنایی کامل با جنبه کالبری و شکلگیری اصفهان در طول تاریخ، کاوش اصولی انجام دهد.
سکههای تاریخی در موزه حرم رضوی جای گرفتند
در این هفته دویست و پنجاه و هشتمین برنامه سهشنبههای علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با محوریت رونمایی از «مجموعه سکههای تاریخی با نام مبارک حضرت محمد رسول الله (ص)» در موزه حرم مطهر رضوی، برگزار شد.
این مراسم رونمایی همزمان با یکهزار و پانصدمین میلاد پیامبر اعظم (ص) و با همکاری سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مؤسسه فرهنگی موزهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری این آستان مقدس برگزار شد.
در این برنامه رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیان کرد: رستگاری بشریت در گروی پیروی از آموزههای نبوی است. در واقع، ما وظیفه داریم ایمان واقعی داشته باشیم، پیامبر اکرم (ص) را تکریم و ایشان را طبق شرایط زمانه خود، یاری کنیم.
حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز در این برنامه گفت: در این مراسم، ۸ سکه تاریخی به نیت امام هشتم (ع) به همراه ۶۳ سکه تاریخی به نیت ۶۳ سال زندگی پربرکت پیامبر اکرم (ص) مربوط به این بنیاد که در بازه زمانی نزدیک به هزار سال از نقاط مختلف سرزمین اسلامی، جمعآوری شده است، رونمایی و معرفی شد.
نظر شما