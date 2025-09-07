به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران، در دفتر خود میزبان ژانا آندریاسیان، وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش جمهوری ارمنستان بود.
در این دیدار، طرفین بر توسعه همکاریهای فرهنگی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میان تهران و ایروان تأکید کردند.
صالحیامیری در این دیدار با اشاره به کنسرت اخیر ارکستر ارمنستان افزود: شب گذشته ارزیابی افکار عمومی را دنبال میکردم و دو ساعت بعد از برگزاری رویداد، یک میلیون و دویست هزار نفر این ارکستر را از طریق شبکه اجتماعی مشاهده کردند. این رویداد میتواند نقطه آغاز همکاری میان دو کشور باشد.
صالحیامیری با بیان اینکه وزرای همکار وی برنامهها و دیدارهایی برای وزیر ارمنی مهیا کردهاند، تأکید کرد: انتظار داریم بتوانیم روابط دو جانبه فرهنگی، میراثی، گردشگری، آموزش و ورزش را تقویت کنیم.
وزیر میراثفرهنگی ایران پیشنهاد برگزاری نمایشگاههای متقابل در تهران و ایروان را مطرح کرد و گفت: این نمایشگاه در حوزه تبادل آثار میراثفرهنگی و صنایعدستی خواهد بود؛ صنایعدستی ایران در ایروان و صنایعدستی ارمنستان در تهران.
وی همچنین به موضوع ثبت آثار مشترک ملموس و ناملموس و مرمت کلیساها اشاره و بر اهمیت بالای این موضوع برای همگرایی و صلح میان ادیان تاکید کرد.
صالحیامیری درباره ظرفیتهای پژوهشی و هنری ایران گفت: پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری ما آمادگی برگزاری کارگاههای مشترک مینیاتور، قالیبافی و سفالگری ارمنی و ایرانی را دارد.
وی با بیان رشد چشمگیر گردشگری میان دو کشور اظهار داشت: بین گردشگران ارمنی که به تهران آمدند و گردشگران ایرانی که به ارمنستان سفر کردند، نسبت به سال ۲۰۲۳، رشد ۵۳ درصدی داشتیم. اینجا خانه ارامنه است و ما آمادگی داریم محتواهای جذاب از ارمنستان را پخش کنیم و متقابلاً انتظار داریم در رسانههای ارمنستان، محتوای گردشگری ایران به تصویر کشیده شود.
صالحیامیری همچنین به نقش صنایعدستی در توسعه فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد و افزود: از ۴۰۰ نوع صنایعدستی جهان، ۳۰۰ نوع آن در کشور ما فعالیت دارند.
ایران خانه جامعه ارامنه و سکویی برای همکاریهای فرهنگی
ژانا آندریاسیان، وزیر فرهنگ، آموزش و ورزش ارمنستان، ضمن قدردانی از میزبانی ایران گفت: با دیدن شیراز و تخت جمشید واقعاً تحت تأثیر قرار گرفتم و این بنا واقعاً استثنایی و منحصر به فرد است. نگرانی همکارانمان درباره حفظ بناهای تاریخی را کاملاً درک میکنم، اما میتوان با اقدامات کارشناسی از تخریب بناها جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: در این یکسال پیشرفت قابل ملاحظهای در عرصه ارتباط با کشورها داشتید و تلاش جدید شما نقش ویژهای داشته است. سفر دکتر پزشکیان به ارمنستان برای ما بسیار مهم بود و خوشحالم که قسمت اعظم این همکاریها در زمینه فرهنگی خواهد بود.
وزیر ارمنستان با اشاره به اهمیت جامعه ارامنه ایران گفت: شما گفتید جامعه ارامنه ایران اینجا خانهشان است و ما از این بابت خوشحالیم. درباره اقبال عامه از کنسرت شب گذشته نیز چند شبکه تلویزیونی ما مراسم را پوشش دادند و ما قدردان محبت شما هستیم.
آندریاسیان بر اهمیت کتابخانهها و نمایشگاهها تأکید کرد و افزود: کتابخانهها ظرفیت خوبی برای همکاری دارند و نمایشگاههایی که از طریق موزهها برگزار میشوند خود به خود مشوق مردم هستند. به عنوان پیشنهاد، نمایشگاهی که در ایروان برپا میشود میتواند نمونههای ایرانی میراثفرهنگی را به نمایش گذارد.
این دیدار با توافق طرفین برای همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پایان یافت و افقهای جدیدی برای تبادل فرهنگی، میراثی و گردشگری میان ایران و ارمنستان گشود.
نظر شما