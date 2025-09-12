ادای احترام فرزندان کارکنان امور عشایر اردبیل به شهید گمنام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با حضور در مزار شهدای گمنام اردبیل اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید و پس از برگزاری جشن «دانش و تلاش» و تجلیل از فرزندان کارکنان، این کودکان و نوجوانان در حرکتی نمادین و معنوی به مزار شهید گمنام رفتند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه ۳۸ شهید کودک جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشتند.

وی افزود: حضور نسل جوان در کنار مزار شهید گمنام، فرصتی برای انتقال ارزش‌های ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به آینده‌سازان کشور بود.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: این برنامه‌ها بذر تعهد و بصیرت را در دل دانش‌آموزان می‌کارند و پیوند نسل جدید با ارزش‌های انقلاب را تقویت می‌کنند.

این اقدام معنوی، نمادی از همدلی نسل آینده با آرمان‌های شهدا و گامی مؤثر در تربیت نسلی آگاه و متعهد به شمار می‌رود.