رونمایی از تکنولوژی eSIM برای اولین بار در ایران توسط همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، همزمان با رونمایی نسل جدید گوشیهای آیفون (iPhone 17 Pro، iPhone 17 و iPhone Air) ، خبر از آماده بودن زیرساختهای خود و انجام پیش ثبتنام برای عرضه سیمکارت الکترونیکی (eSIM) داد.
به این ترتیب، مشترکان دارای گوشیهای eSIM ساپورت همراه اول میتوانند بدون نیاز به سیمکارت فیزیکی و تنها با فعالسازی eSIM، از خدمات بروز و گسترده این اپراتور بهرهمند و در قرعهکشی جوایز نفیس ویژه پیش ثبتنام کنندگان شرکت کنند.
این نوآوری، اولین تجربه رسمی eSIM در ایران بوده و نشان میدهد همراه اول، بهعنوان اپراتوری پیشرو خدمات دیجیتال خود را روزبهروز گستردهتر کرده و نقش پررنگتری در زندگی دیجیتال مردم ایفا میکند.
شایان ذکر است جزییات مربوط به نحوه فعالسازی سیمکارت الکترونیکی (eSIM) و پیش ثبتنام، به زودی از طریق درگاههای رسمی همراه اول اطلاعرسانی شده تا مشترکان بتوانند به سادگی و با راهنمایی کامل، این فناوری نوین را بر روی گوشیهای خود فعال کنند.
