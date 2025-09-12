به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه دوربین تله‌ای به منظور پایش و حفاظت از پلنگ ایرانی و طعمه‌های آن در محدوده قفقاز ایران به سازمان حفاظت محیط‌زیست تحویل داده شد.

این دوربین‌ها بر اساس مصوبه نشست مشترک نمایندگان صندوق جهانی حیات وحش (WWF) با معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان در سال ۲۰۱۷ برای استفاده در محدوده قفقاز ایران در نظر گرفته شده بود. در سال ۲۰۲۰ نیز این تجهیزات توسط صندوق جهانی حیات وحش به ارمنستان ارسال شد، اما به دلیل برخی مشکلات، انتقال آن‌ها به ایران با تأخیر مواجه شد.

پس از ۵ سال پیگیری مستمر توسط معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی و مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست، موانع برطرف و در نهایت این دوربین‌ها در شهریورماه ۱۴۰۴ به ایران تحویل داده شد.

گفتنی است، مراسم تحویل این تجهیزات در اداره حفاظت محیط زیست جلفا برگزار شد و طی آن عابدین سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر کاپان ارمنستان، دوربین‌ها را به مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داد.