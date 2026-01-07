به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان خورسند رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: این موضوع در جلسه‌ای با حضور نماینده برنامه توسعه ملل‌متحد (UNDP)در تهران و نمایندگان مرکز بین‌الملل، معاونت دریایی و طبیعی سازمان مطرح شد که در راستای پایش و نظارت بر عملکرد پروژه‌های بین‌المللی مشترک انجام خواهد گرفت.

وی گفت: در این نشست، پیشنهاد تهیه و ارائه پروپوزالی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های «صندوق سازگاری» با حضور نمایندگان معاونت‌های محیط زیست طبیعی و محیط زیست دریایی سازمان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: بر این اساس مقرر شد دو معاونت یادشده با همکاری و هماهنگی یکدیگر، شرایط لازم برای تدوین یک پروپوزال مشترک را فراهم کرده و پس از بررسی ابعاد فنی موضوع، پروپوزال نهایی از طریق برنامه توسعه ملل متحد برای ارائه به صندوق سازگاری ارسال شود.