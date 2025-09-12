به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احدی صبح جمعه در جلسه آموزشی برای زائرین عمره گزار، ضمن تشریح توصیه‌های لازم در مورد این سفر معنوی اظهار کرد: زائرین قبل از سفر با مراجعه به سامانه مربوطه در خصوص استعلام از ممنوع الخروجی و پرداخت عوارض سفر اطمینان پیدا کنند تا مشکلی در هنگام سفر پیش نیاید.

وی افزود: زائرین دقت کنند بحث مواد مخدر و داروهای ممنوعه که لیست آنها اعلام شده با توجه به حساسیت و سختگیری شدید که در عربستان دارد از حمل و همراه داشتن خودداری کنند و دقت داشته باشند که استعمال سیگار در اماکن‌های عمومی مکه و مدینه ممنوع می‌باشد.

مدیر حج و زیارت استان اردبیل در ادامه از زائرین خواست برای رفت و آمد به مسجدالحرام از اتوبوس‌هایی که اختصاص داده شده است استفاده کنند و زائرین از بحث‌های سیاسی و گذاشتن عکس و پست خاصی که ممکن است برای زائرین مشکل ایجاد کند پرهیز نمایند.

گفتنی است در ادامه جلسه آموزشی، ضمن بیان شرایط و مدت سفر، به توصیه‌ها و ضرورت‌های سفر؛ مسافرت جمعی، رعایت بهداشت فردی و مراقبت از سلامتی، صبر و شکیبایی و پرهیز از عجله و شتابزدگی پرداخته شد.

