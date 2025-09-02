زمین ۴۵ هزار واحد مسکونی محرومان تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقیان‌فر معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در نشست مشترک با مدیران نهادهای حمایتی کشور، ساخت مسکن برای محرومان را یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و گفت: در اجرای تفاهم‌نامه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تاکنون برای نزدیک به ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان زمین تهیه شده است.

در این نشست که با حضور مدیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، درخصوص پروژه‌های مسکن مهر باقیمانده در استان‌های کشور مباحث مختلف بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین نحوه تخصیص کمک به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شد.