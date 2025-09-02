  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

زمین ۴۵ هزار واحد مسکونی محرومان تامین شد

زمین ۴۵ هزار واحد مسکونی محرومان تامین شد

معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن بر تسریع اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقیان‌فر معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در نشست مشترک با مدیران نهادهای حمایتی کشور، ساخت مسکن برای محرومان را یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و گفت: در اجرای تفاهم‌نامه مشترک سازمان ملی زمین و مسکن با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تاکنون برای نزدیک به ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان زمین تهیه شده است.

در این نشست که با حضور مدیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، درخصوص پروژه‌های مسکن مهر باقیمانده در استان‌های کشور مباحث مختلف بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین نحوه تخصیص کمک به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی انجام شد.

کد خبر 6577899
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها