۱۶۶ هزار واحد مسکن روستایی تحویل متقاضیان شد

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به روند احداث واحدهای مسکن روستایی در کشور، از شروع ۳۴۴ هزار و ۱۷۷ واحد در دولت چهاردهم و تحویل ۱۶۶ هزار و ۲۸۳ واحد در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به روند احداث واحدهای مسکن روستایی در کشور، از شروع ۳۴۴ هزار و ۱۷۷ واحد و تحویل ۱۶۶ هزار و ۲۸۳ واحد در یک سال گذشته خبر داد و گفت: مجموع واحدهای مسکن روستایی که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن (اول مهر ۱۴۰۰) در سراسر کشور آغاز شده، به ۶۸۰ هزار و ۷۱۲ واحد رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۰۲ هزار و ۸۱۸ واحد تکمیل شده و مابقی در دست احداث است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، ۳۴۴ هزار و ۱۷۷ واحد مسکن روستایی شروع شده که از این تعداد، ۱۶۶ هزار و ۲۸۳ واحد تکمیل و تحویل شده و مابقی در دست اجرا قرار دارد.

زهره آقاجانی

