۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

۱۳ هزار واحد مسکن حمایتی در تهران در حال ساخت

آمار وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد بیش از ۱۳ هزار واحد مسکن حمایتی، شامل طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، در استان تهران در حال احداث است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، با احتساب واحدهای طرح اقدام ملی، در حال حاضر ۱۳ هزار و ۱۵۳ واحد مسکن حمایتی در استان تهران در دست ساخت است.

از این تعداد، ۳ هزار و ۲۰ واحد متعلق به طرح اقدام ملی و ۱۰ هزار و ۱۳۳ واحد در قالب نهضت ملی مسکن ساخته می‌شود.

مطابق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، تاکنون برای ۷ هزار و ۳۰۸ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن قرارداد تسهیلات امضا شده و باقی واحدها هنوز فاقد قرارداد هستند.

در شهریار نیز ۵۰۴ واحد نهضت ملی مسکن احداث شده، اما به‌دلیل عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین آب، برق و گاز، امکان تحویل آن‌ها به متقاضیان فراهم نشده است.

۶ شهریور امسال، رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از آماده بهره‌برداری این ۵۰۴ واحد خبر داد و گفت: این پروژه با روش قالب تونلی اجرا شده و با همکاری بانک مسکن، سقف تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که نقش مهمی در تکمیل و آماده‌سازی واحدها داشته است.

ایرج رهبر توضیح داد: قرارداد اولیه این واحدها بر اساس تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی امضا شد، اما با پیگیری‌ها و همکاری اداره کل راه و شهرسازی، تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تغییر به تأمین هزینه ساخت و توان بازپرداخت متقاضیان کمک شایانی کرد.

وی با اشاره به آورده متقاضیان افزود: ساکنان آینده این پروژه بین یک تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آورده پرداخت کردند و با احتساب تسهیلات بانکی، قیمت تمام‌شده هر واحد حدود یک میلیارد و ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان شد. هر واحد به‌طور متوسط ۱۰۰ متر زیربنای مفید و ۱۲۰ متر با مشاعات دارد.

رهبر ادامه داد: اجرای پروژه کمتر از چهار سال طول کشید و هرگونه وقفه در پرداخت تسهیلات بانکی با تأمین مالی مستقیم از سوی انبوه‌سازان جبران شد.

کد خبر 6584443
محمدحسین سیف اللهی مقدم

