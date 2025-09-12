نوید بزرگوار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چالشهای یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی کنکور اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل عدم رغبت دانش آموزان به درس ریاضی و دروس مرتبط با آن، نگرش منفی نسبت به ریاضی در محیط مدارس و خانواده است که در نهایت این درس را در ذهن دانشآموزان سخت و طاقت فرسا متصور میسازد.
وی با بیان اینکه متأسفانه اکثر دانش آموزان یادگیری ریاضی را به شب امتحان موکول میکنند، گفت: عدم توجه به یادگیری مفاهیم پیچیده به صورت مستمر و تدریجی سبب افزایش استرس و فشار روانی و سردرگمی و خستگی دانش آموزان میشود.
این مشاور تحصیلی درس ریاضی، تفاوتهای فردی در تواناییهای شناختی را یکی دیگر از چالشهای دانش آموزان برای یادگیری این درس دانست و خاطرنشان کرد: در این زمینه تفاوتهای فردی دانش آموزان اغلب نادیده گرفته میشود، چرا که ممکن است یکی از دانش آموزان مثلاً در درس هندسه قوی بوده اما در درس حسابان ضعیف باشد.
بزرگوار خاطر نشان کرد: براساس یافتههای علمی و پژوهشهای صورت گرفته، ترس از ریاضی یا ( math anxiety ) یک موضوع جهانی است که میتواند عملکرد دانش اموزان را تحت تأثیر قرار دهد که این اضطراب ممکن است ناشی از تجربیات منفی گذشته، فشارهای اجتماعی و یا حتی انتظارات غیر واقعی از سوی نزدیکان به ویژه خانواده باشد که در نهایت این مهم سبب اختلال جدی در یادگیری دانش اموز میشود.
وی بیان کرد: در اغلب کشورها و به ویژه ایران این درس صرفاً به صورت تئوری و انتزاعی تدریس میشود که این مهم در نهایت سبب میشود که دانش اموز فکر کند که این رشته هیچ خروجی خاصی برای او نداشته و ریاضی تنها یک موضوع بی فایده است در حالی که اگر واقع گرایانه نگاه کنیم تمامی رشتهها به نوعی به ریاضی گره خوردهاند.
کارشناس روشهای نوین یادگیری ریاضی بیان تصریح کرد: اگر به سبک تدریس ریاضی در طی یک قرن اخیر نگاه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که شیوه ارتباط معلم با دانش آموز و از همه مهمتر سبک تدریس نیز یک سبک قدیمی و یکسان و خشک بوده که این مهم سبب عدم یادگیری صحیح توسط فرد میشود اما باید با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و پلتفرمهای برخط و مجازی هم باعث یادگیری آسانتر و انعطاف بیشتر در یادگیری میشود.
بزرگوار خاطر نشان کرد: تمامی دانش آموزان رشته ریاضی و هر فردی که با این درس سر و کار دارد باید به این نکته توجه ویژه داشته باشد که درس ریاضی فرار بوده و نیاز به تمرین و ممارست دارد و باید دانش آموزان با تمرین مستمر نقاط ضعف خود را بهبود بخشند.
وی تصریح کرد: بسیاری از دانش آموزان به دلیل تجربیات منفی قبلی و پیش داوریهایی که نسبت به ریاضی دارند ممکن است با مشکلات خاصی در یادگیری مواجه شوند که این پیش داوریها میتوانند به طور جدی انگیزه و اعتماد به نفس آنها را کاهش دهد که از مهمترین دلایل آن نیز باور به سختی ریاضی میباشد که مهمترین راه حل برای این دسته از افراد نیز تغییر نگرش نسبت به ریاضی با استفاده از تلاش و تمرین میباشد.
مشاور علمی و آموزشی در حوزه ریاضی یادآور شد: باد این واقعیت را پذیرفت که متأسفانه عدالت آموزشی در کشور ما به ویژه در مناطق کم برخوردار رعایت نمیشود که به همین دلیل باید دانش آموزان در تمامی مناطق به ویژه مناطق گفته شده با استفاده از منابع آموزشی به صورت برخط بتوانند نیازهای خود را برطرف نمایند که خوشبختانه در حال حاضر اساتید حرفهای تدریس میکنند.
بزرگوار بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که الان بستر آموزش به صورت مجازی به عنوان یک راه حل بنیادین و حرفهای بوده که این نوع آموزش در کنار معلمان متخصص به کاهش شکافهای آموزشی در مناطق محروم کمک کرده و حتی فرصتهای جدیدی را برای یادگیری فراهم میکند.
وی تاکید کرد: در مناطقی که معلمان متخصص و ماهر کمیاب هستند آموزش مجازی در دروس ریاضی میتواند این امکان را فراهم کند که دانش آموزان از معلمان خبره و متخصص بهره مند شوند و حتی اگر معلم متعلق به آن منطقه و استان نباشد که به طور مثال هم اکنون این مهم برای خود بنده در حال رخ دادن است و رضایت همه جانبه والدین و دانش آموزان از سایر استانها را داریم.
نظر شما