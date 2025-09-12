پایان مسابقات کشتی لوچو در بابلسر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره المپیاد ورزش‌های آبی ساحلی بسیج شهرستان بابلسر با برگزاری رقابت‌های کشتی لوچو ساحلی و حضور بیش از ۵۵ ورزشکار از شهرهای مختلف استان مازندران پیش از ظهر جمعه پایان یافت.

مسابقات کشتی لوچو در ساحل پارکینگ صفر بابلسر و در چهار وزن ۷۰-، ۸۰-، ۹۰- و ۹۰+ برگزار شد و در این دوره بیش از ۵۵ لوچوکار از شهرهای بابلسر، بابل، جویبار، فریدونکنار، امیرکلا، چمستان، هادی‌شهر، بندپی، قائمشهر و سرخرود حضور داشتند.

در پایان مسابقات، از نفرات برتر هر وزن با اهدای حکم، مدال قهرمانی و جوایز نقدی تقدیر شد.

نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

وزن ۷۰ - کیلوگرم: مهیار اکبرپور از امیرکلا، محمد آقا جانزاده از بابلسر و عادل خلیلی از فریدونکنار، وزن منفی ۸۰ کیلوگرم ابوالفضل باقری از بابلسر، رضا قلی‌زاده از بابلسر و مهدی عباسی از بابل و وزن منفی ۹۰ کیلوگرم سینا وهاب‌نیا از بندپی، محمدحسین تویا از فریدونکنار وگو و مانی شعبانی از جویبار و وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم عطا تویا از فریدونکنار، محمدرضا محمدپور از بابلسر، علیرضا گلی از بابلسر برتر شدند.

این دوره از المپیاد ورزش‌های آبی ساحلی با هدف ارتقای سطح ورزش‌های بومی و محلی و ترویج ورزش‌های آبی در استان مازندران برگزار شد و مورد استقبال ورزشکاران و علاقه‌مندان قرار گرفت.