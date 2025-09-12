به گزارش خبرنگار مهر، فردین ایمانی ظهر جمعه در مسابقه کاراته گیلان به میزبانی فومن با بیان اینکه ورزش نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی افراد دارد، گفت: کاراته علاوه بر تقویت جسم و روح، موجب پرورش انضباط، تمرکز و اعتماد به نفس در جوانان میشود.
وی افزود: در شهرستان فومن با استقبال خوبی از این رشته ورزشی مواجهیم و تلاش میکنیم با همکاری هیئتهای ورزشی و مسئولان امکانات و زیرساختهای لازم را برای ورزشکاران فراهم کنیم تا بتوانند در سطح استانی و کشوری بدرخشند.
معاون فرمانداری فومن با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: وقتی جوانان وقت خود را در فعالیتهای سالم و ورزشی میگذرانند، احتمال بروز مشکلات اجتماعی به مراتب کمتر میشود.
ایمانی در پایان خطاب به خانوادهها گفت: حمایت خانوادهها از فرزندانشان در مسیر ورزش، نقش کلیدی در موفقیت و رشد آنان دارد و همکاری تمامی دستگاهها برای ایجاد فضایی سالم و پویا در ورزش ضروری است.
