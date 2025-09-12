  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی بی بدیل است

نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی بی بدیل است

فومن- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فومن با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت:توسعه کاراته گامی مهم در ارتقای سلامت است.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین ایمانی ظهر جمعه در مسابقه کاراته گیلان به میزبانی فومن با بیان اینکه ورزش نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی افراد دارد، گفت: کاراته علاوه بر تقویت جسم و روح، موجب پرورش انضباط، تمرکز و اعتماد به نفس در جوانان می‌شود.

وی افزود: در شهرستان فومن با استقبال خوبی از این رشته ورزشی مواجهیم و تلاش می‌کنیم با همکاری هیئت‌های ورزشی و مسئولان امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای ورزشکاران فراهم کنیم تا بتوانند در سطح استانی و کشوری بدرخشند.

نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی بی بدیل است

معاون فرمانداری فومن با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: وقتی جوانان وقت خود را در فعالیت‌های سالم و ورزشی می‌گذرانند، احتمال بروز مشکلات اجتماعی به مراتب کمتر می‌شود.

ایمانی در پایان خطاب به خانواده‌ها گفت: حمایت خانواده‌ها از فرزندانشان در مسیر ورزش، نقش کلیدی در موفقیت و رشد آنان دارد و همکاری تمامی دستگاه‌ها برای ایجاد فضایی سالم و پویا در ورزش ضروری است.

کد خبر 6586904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها