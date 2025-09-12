  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

به میزبانی فومن؛

مسابقه قهرمانی کاراته رده‌های سنی ۸ تا ۱۱ سال گیلان برگزار شد

مسابقه قهرمانی کاراته رده‌های سنی ۸ تا ۱۱ سال گیلان برگزار شد

فومن- رئیس هیئت کاراته گیلان گفت: مسابقه قهرمانی کاراته گیلان برای رده‌های سنی ۸ تا ۱۱ سال به میزبانی شهرستان‌ فومن و رشت برگزار شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصلاحی بعد از ظهر جمعه در گفتگو با رسانه‌ها با اعلام این خبر گفت: مسابقات رده سنی ۸ تا ۱۱ سال پسران با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت‌کننده و ۲۲ مربی از ۱۰ شهرستان در فومن برگزار شد.

وی افزود: به‌طور همزمان مسابقات دختران این رده سنی نیز با حضور ۱۸۰ شرکت‌کننده و بیش از ۳۰ مربی از ۱۲ شهرستان در شهرستان رشت برگزار می‌شود.

اصلاحی هدف از برگزاری این مسابقات را تبریک هفته وحدت به مسلمانان جهان و فراهم کردن زمینه رقابت سالم برای آینده‌سازان کاراته استان عنوان کرد.

رئیس هیئت کاراته گیلان همچنین از برگزاری مسابقات انتخابی رده‌های سنی ۱۲ سال تا بزرگسالان در دو هفته آینده خبر داد و گفت: این مسابقات به میزبانی شهرستان‌های مختلف استان برگزار خواهد شد.

کد خبر 6587025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها