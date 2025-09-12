به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصلاحی بعد از ظهر جمعه در گفتگو با رسانهها با اعلام این خبر گفت: مسابقات رده سنی ۸ تا ۱۱ سال پسران با حضور بیش از ۱۲۰ شرکتکننده و ۲۲ مربی از ۱۰ شهرستان در فومن برگزار شد.
وی افزود: بهطور همزمان مسابقات دختران این رده سنی نیز با حضور ۱۸۰ شرکتکننده و بیش از ۳۰ مربی از ۱۲ شهرستان در شهرستان رشت برگزار میشود.
اصلاحی هدف از برگزاری این مسابقات را تبریک هفته وحدت به مسلمانان جهان و فراهم کردن زمینه رقابت سالم برای آیندهسازان کاراته استان عنوان کرد.
رئیس هیئت کاراته گیلان همچنین از برگزاری مسابقات انتخابی ردههای سنی ۱۲ سال تا بزرگسالان در دو هفته آینده خبر داد و گفت: این مسابقات به میزبانی شهرستانهای مختلف استان برگزار خواهد شد.
نظر شما