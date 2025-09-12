  1. هنر
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

درگذشت یک خواننده و آهنگساز پیشگام موسیقی کرمانشاه

جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز اهل کرمانشاه و خطه زاگرس پس از یک دوره بیماری پنجشنبه (۲۰ شهریور) در بیمارستانی در تهران دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، جمشید عزیزخانی از خوانندگان و هنرمندان پیشکسوت کرمانشاهی و خطه زاگرس پس از یک دوره بیماری روز پنجشنبه ۲۰ شهریور در تهران دارفانی را وداع گفت.

عزیزخانی خواننده و آهنگساز کُرد از اشاعه‌دهندگان فرهنگ موسیقایی زاگرس‌نشینان غرب ایران متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه بود. وی فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۳ با شرکت در اردوی رامسر آغاز کرد و در رشته آواز مقام نخست را به دست آورد.

نخستین آثار رسمی‌اش، «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی منتشر و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. در دوران جنگ تحمیلی، عزیزخانی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و مراکز غرب کشور، ده‌ها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگ‌زده اجرا کرد.

عزیزخانی تاکنون حدود ۸۰۰ قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرده و از چهره‌های شاخص موسیقی کردی و ایرانی است.

آثار او همواره بازتابی از شادی‌ها و رنج‌های مردم زاگرس بوده و نقش مهمی در ماندگاری فرهنگ بومی داشته است.

عزیزخانی علاوه بر قطعات محلی، آهنگ‌های مناسبی نیز ساخته است. وی از اواخر جنگ تحمیلی فعالیت خود را به تهران منتقل و از سال ۱۳۷۸ به طور رسمی با مرکز موسیقی صدا و سیما همکاری کرد.

