درگذشت یک خواننده و آهنگساز پیشگام موسیقی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، جمشید عزیزخانی از خوانندگان و هنرمندان پیشکسوت کرمانشاهی و خطه زاگرس پس از یک دوره بیماری روز پنجشنبه ۲۰ شهریور در تهران دارفانی را وداع گفت.
عزیزخانی خواننده و آهنگساز کُرد از اشاعهدهندگان فرهنگ موسیقایی زاگرسنشینان غرب ایران متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه بود. وی فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۳ با شرکت در اردوی رامسر آغاز کرد و در رشته آواز مقام نخست را به دست آورد.
نخستین آثار رسمیاش، «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی منتشر و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. در دوران جنگ تحمیلی، عزیزخانی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و مراکز غرب کشور، دهها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگزده اجرا کرد.
عزیزخانی تاکنون حدود ۸۰۰ قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرده و از چهرههای شاخص موسیقی کردی و ایرانی است.
آثار او همواره بازتابی از شادیها و رنجهای مردم زاگرس بوده و نقش مهمی در ماندگاری فرهنگ بومی داشته است.
عزیزخانی علاوه بر قطعات محلی، آهنگهای مناسبی نیز ساخته است. وی از اواخر جنگ تحمیلی فعالیت خود را به تهران منتقل و از سال ۱۳۷۸ به طور رسمی با مرکز موسیقی صدا و سیما همکاری کرد.
