انتشار اسامی محصولات آرایشی لب غیرمجاز

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از محصولات آرایشی لب فاقد مجوز بهداشتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، تعدادی از محصولات آرایشی لب شامل رژلب‌ها، تینت و بالم که در بازار و شبکه‌های غیررسمی تبلیغ و عرضه می‌شوند، فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت مردم را به خطر اندازد.

رژلب ماژیکی: KATEN plus
رژلب مدادی: matte، آرسیلار، VIOLET، VERSAI (۲۴ ساعته)، EVER BEAUTY
مینی تینت لب: Dragon Ranee
رژلب ۲۴ ساعته: ALOE، GLAZZI، YANDI
بالم لب: Miss Sweet

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد واردات، توزیع و عرضه این محصولات بدون کد IRC و مجوز رسمی، قاچاق و غیرمجاز است. مردم می‌توانند موارد مشاهده‌شده را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

      خودشون وارد کرده بودند مجاز بود

