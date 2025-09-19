اعلام اسامی محصولات آرایشی فاقد مجوز بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، تعدادی از محصولات آرایشی در حوزه چشم و ابرو شامل ریمل، مداد، خط چشم و ژل یا صابون ابرو که در بازار و شبکه‌های غیررسمی تبلیغ و عرضه می‌شوند، فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند و مصرف آنها می‌تواند سلامت مردم را به خطر اندازد.

ریمل: XIMINISTAR، KMES، Kiss Beauty، ORIFLAME

مداد چشم، ابرو و لب: LYRA، HANID LARA، APEX، CALISTA BEAUTY، ROSABE، MISS FIDI، GOSH

خط چشم مایع: PARIS COLLECTION

ژل و صابون ابرو: Soap gel – bacau، ژل لیفت ابرو – kamilink، COOL GEL – branous،

صابون ابرو – kamilink، ZHAV

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد واردات، توزیع و عرضه این محصولات بدون کد IRC و مجوز رسمی، قاچاق و غیرمجاز است. مردم می‌توانند موارد مشاهده شده را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.