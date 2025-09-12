به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مناسبت سالروز قتل‌عام مردم مظلوم فلسطین در صبرا و شتیلا و اشغال بیروت و لبنان توسط اسرائیل، اظهار داشت: این نشان می‌دهد که اسرائیل بر اساس خون‌ریزی، جنایت و اشغالگری بنا گذاشته شده است.

وی عنوان کرد: از روز تأسیس رژیم اشغالگر صهیونیستی، هر روز جنایت و خون‌ریزی از این غده سرطانی انسان می‌بیند.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه با اشاره به حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به کشور قطر، گفت: این برای کشورهای منطقه خیلی حائز اهمیت است، آنهایی که هنوز دل‌خوش کرده‌اند که با آمریکا و اسرائیل رابطه‌ای دارند.

حجت‌الاسلام شمسی فر، بیان داشت: قطر همین تازگی یک قرارداد اقتصادی بسیار سنگین با آمریکا بست تا سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی انجام دهد، آمریکا در قطر پایگاه و پدافند دارد، فرماندهان حماس را برای صلح به آنجا می‌آورد و سپس با اسرائیل هماهنگ می‌کند که آنجا را بمباران کند، این نشان می‌دهد که هر کسی که پیمانی با آمریکا دارد و آمریکا آنجا پایگاه زده است، به‌موقع آمریکا او را ذبح می‌کند.

وی ادامه داد: پدافند آمریکا در قطر نه‌تنها دفاع نکرد، بلکه با اسرائیل هم همکاری کرد تا قطر توسط اسرائیل بمباران شود.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، افزود: بعید نیست در آینده کشورهای دیگری هم مورد حمله اسرائیل و آمریکا قرار گیرد، اسرائیل به‌تازگی دم از اسرائیل بزرگ زده، هنوز روی بازوی نیروهای نظامی اسرائیل نقشه اسرائیل بزرگ هست، قسمتی از عربستان، اردن، سوریه، لبنان، قسمتی از مصر، عراق و… جز این نقشه هست، اما دولت‌های منطقه مثل‌اینکه در خواب هستند، یا می‌ترسند و یا فریب‌خورده‌اند.

حجت‌الاسلام شمسی فر، تأکید کرد: تا دیر نشده این دولت‌های منطقه باید به کمک محور مقاومت بشتابند و به محور مقاومت ملحق شوند، اگر محور مقاومت و حزب‌الله نبود الان لبنان در تصرف اسرائیل بود، امیدواریم این کشورهای منطقه بیدار شوند و به آمریکا دل‌خوش نکنند، تاریخ ثابت کرده که آمریکا به هیچ پیمانی که بسته پایبند نبوده و همه را نیز نقض کرده است. اسرائیل بدتر از آمریکا است، امیدوارم دولت لبنان که تحت‌فشار دولت آمریکا و اسرائیل دنبال خلع سلاح حزب‌الله است و می‌خواهد نیروی مقاومت لبنان را در مقابل اسرائیل خلع سلاح کند، بیدار و هوشیار شود، فریب نخورند، نترسند و به کمک محور مقاومت بیایند.

وی گفت: الان می‌بینید که دنیا دارد مقابل این غده سرطانی بیدار می‌شود، کشورهای غیرمسلمان کشتی‌های خود را به کمک مردم غزه فرستاده‌اند.