به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسینزهی، در خطبههای نماز جمعه این هفته خاش گفت: رفتارهای اجتماعی زمانی ارزشمند است که از اخلاقمداری عمیق سرچشمه بگیرد؛ رفتاری که نشاندهنده شخصیت والای فرد و زمینهساز جامعهای سالم، صلحدوست، مهربان و متحد در برابر کفر جهانی باشد.
امام جمعه اهل سنت خاش با تبیین ویژگیهای اخلاقی و سیره پیامبر اسلام (ص) برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: پیامبر اسلام پیش و پس از بعثت، نماد امانتداری، اخوت، آرامش و امنیت بودند و با احساس تکلیف الهی، اهداف اسلام و قرآن را دنبال کردند و ایشان در دوران رسالت با وجود سختیهای فراوان، از خشونت و انتقام پرهیز داشتند و نمونه اخلاق کریمانه بودند.
وی با اشاره به واقعه طایف خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) با وجود ظلم و جهالت آن قوم، آنان را نفرین نکردند و حتی به فرشتگان اجازه نابودیشان را ندادند.
مولوی حسینزهی صبر را از ویژگیهای برجسته پیامبر دانست و یادآور شد که رسول خدا در ماجرای خانواده عمار و یاسر نیز همین سفارش را داشتند.
امام جمعه اهل سنت خاش، ترویج مواد مخدر، گسترش فساد، بیعفتی و کسب درآمدهای حرام را دشمنی با انسانیت توصیف کرد و گفت: تیراندازیهای بیضابطه، استفاده از آلات موسیقی حرام و آزار مردم با سیره نبوی سازگار نیست و امت اسلامی باید مطابق دستورات خداوند عمل کرده و به انسانها و مخلوقات رحم کنند تا مشمول رحمت الهی شوند.
وی رعایت اصول شکار، پرهیز از آزار حیوانات و احترام به محیطزیست را از تأکیدات دین اسلام دانست و افزود: همانگونه که باید به انسانها رحم کرد، باید به حیوانات نیز مهربان بود.
حسینزهی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر انتقاد سازنده از مدیران دستگاههای اجرایی، اهانت و تخریب نابجا را برخلاف سیره پیامبر اسلام دانست و گفت: مدیران باید با اخلاق خوش پاسخگوی مردم باشند و اگر کاری در توانشان نیست، با توضیح مناسب رضایت ارباب رجوع را جلب کنند.
نظر شما