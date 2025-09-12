دشمن با شبح «جنگ» دنبال عقب نگاه داشتن ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان در مسجد صاحب الزمان (عج) ضمن اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با هیئت دولت، تاکید کرد: بیانات معظم له در جمع دولتمردان در واقع یک بسته جامع و کامل انگیزشی و راهبردی در همه بخش‌ها بود.

وی با بیان اینکه معظم له از یک سو با حمایت از دولت در پی تقویت عامل اجرایی کشور هستند، افزود: ایشان از سوی دیگر با دعوت از همه به خصوص رسانه‌ها و حتی دولت برای روایت قدرت، بر تقویت روحیه ملی به عنوان مهمترین مؤلفه نرم تاکید کردند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه این شیوه در سیره امام خمینی (ره) نیز دیده می‌شد، تاکید کرد: دولتی که سر کار است، باید حمایت شود همانطور که معظم له بارها فرموده اند که سنگین‌ترین بار بر دوش دولت است و لذا اهمیت بسیاری در بخش معیشت، اقتصاد، دولت و … دارد.

شریفی نیا با بیان اینکه ایشان تاکید دارند که باید به دولتمردان کمک کرد، گفت: ایشان از همه دولت‌ها حمایت کردند و برایشان اصولگرا و اصلاح طلب هم تفاوت نداشت و حضرت امام (ره) هم همین گونه رفتار می‌کردند هر چند نقدهایشان را هم دلسوزانه، عالمانه و مهربانانه بیان می‌کنند تا موارد اصلاح شود.

وی با بیان اینکه معظم له فرمودند کارهای متراکم و پرحجمی در کشور در دست اجرا است و کشور هم همین موضوع را می‌طلبد، افزود: ایشان اما در کنار تعاریف، نقدهایی هم داشتند که از جمله آن باید به مسئله معیشت مردم اشاره کرد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت تاکید کردند که سفرهای داخلی و خارجی همراه با ریخت و پاش نباشد، تاکید کرد: نیاز نیست در هر سفر تعداد زیادی از مسئولان راه افتاده و بهترین هتل‌ها و غذاها را سفارش دهند و رهبری به این موضوع اشاره کردند.

شریفی نیا ضمن بیان اینکه ایجاد فضای نه جنگ و نه صلح دیگر موضوعی بود که معظم له در صحبت‌هایشان به آن اشاره کردند، ابراز کرد: دشمن تلاش دارد که مردم فکر کنند سایه جنگ همیشه بر سرشان است و در نتیجه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که این فضا باید با فضای کار و تلاش تعویض شود تا دولتمردان به توسعه و پیشرفت کشور بپردازند.