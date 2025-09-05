وحدت رمز پیروزی و بقای هر جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: در شرایط حساس کنونی، که دشمنان اسلام و ایران با تمام توان در حال توطئه‌چینی هستند، تقوا و خودسازی، بهترین سلاح برای مقابله با فتنه‌ها و حفظ ارزش‌های دینی و ملی ماست.

امام جمعه خاش عنوان کرد: وحدت، رمز پیروزی و بقای هر جامعه‌ای است. وقتی مسلمانان با یکدیگر متحد باشند، هیچ دشمنی نمی‌تواند در برابر آنها بایستد.

حجت الاسلام دهقان افزود: دشمنان ما همواره در تلاشند تا با ایجاد تفرقه و اختلاف، ما را از هم جدا کنند و به اهداف شوم خود برسند. ما باید با هوشیاری و بصیرت، نقشه‌های آنها را خنثی کنیم و با حفظ وحدت، در برابر آنها ایستادگی کنیم.

وی بیان کرد: هفته‌های گذشته شاهد حوادث گوناگونی در استان بودیم. این حوادث، بار دیگر ضرورت حفظ وحدت و همدلی را به ما یادآوری می‌کند. ما باید با تمام توان از مرزهای کشورمان دفاع کنیم و اجازه ندهیم دشمنان به خاک ما تجاوز کنند.

امام جمعه خاش گفت: دشمنان ما، با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله جنگ نرم، رسانه‌های اجتماعی، و گروه‌های تکفیری، در تلاشند تا امنیت و ثبات منطقه را برهم بزنند و منافع خود را تأمین کنند. ما باید با هوشیاری و بصیرت، نقشه‌های آنها را شناسایی کنیم و با آنها مقابله کنیم.