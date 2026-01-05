سیل ناگهانی در شرق اندونزی جان ۶ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق گزارشها، این سیل در شرق سیائو از جزایر سیتارو، حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد به وقت محلی و پس از بارش شدید باران رخ داد.
اداره جزایر سیتارو اعلام کرد که چهار نفر از ساکنان، از جمله یک نوزاد، همچنان مفقود هستند و چهار نفر دیگر نیز مجروح شدهاند. عملیات جستجو و نجات در حال انجام است.
ساکنان محلههای آسیبدیده به طور موقت به مکانهای امنتر منتقل شدهاند. دادههای اولیه نشان میدهد که ۳۵ خانواده، در مجموع ۱۰۸ نفر، آواره شدهاند.
این فاجعه همچنین پنج خانه را شسته و دسترسی جادهای بین بخشهای شرقی سیائو و جنوب شرقی سیائو را قطع کرده است.
اندونزی اغلب در فصل بارندگی شاهد سیل ناگهانی و رانش زمین است.
