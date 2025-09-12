آمریکا شریک کامل رژیم صهیونیستی در حمله به قطر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی امام جمعه رامشیر در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) به بررسی شرایط اقتصادی مدینه در آغاز نظام‌سازی نبوی پرداخت و تأکید کرد: وقتی رسول خدا (ص) وارد مدینه شد، تمام نبض اقتصادی شهر در دست یهود بود؛ از کشاورزی و صنعت تا تولید سلاح و حتی آب نخل‌ها.

وی افزود: در آن زمان، مسلمانان برای آبیاری نخل‌های خشک خود مجبور بودند از یهودیان با بهره‌های سنگین وام بگیرند. این وابستگی، مدینه را به فقر کشاند و یهود را به یک قطب نظامی-اقتصادی تبدیل کرد.

امام جمعه رامشیر با اشاره به اقدامات پیامبر اسلام (ص) در اصلاح این وضعیت، گفت: رسول خدا ابتدا جنگ‌های قبیله‌ای را پایان داد، سپس پیمان برادری میان مسلمانان بست و در نهایت با یهودیان پیمان همزیستی نوشت تا زمینه صلح داخلی فراهم شود. اما مهم‌ترین گام، اجرای راهبرد اقتصادی بود: احترام به تخصص، ریشه‌کنی بیکاری، و تکیه بر تولید داخلی.

وی با بیان اینکه بازار اسلامی مدینه به قطب تجاری منطقه تبدیل شد، بیان کرد: این مدل اقتصادی باعث شد مسلمانان در بدر با ۳۱۳ نفر پیروز شوند و در تبوک، بدون جنگ، دشمن را عقب برانند. این همان اقتصاد مقاومتی نبوی است که امروز نیز به آن نیاز داریم.

در بخش دوم خطبه‌ها، حجت‌الاسلام هاشمی به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به محل اقامت سران حماس در دوحه اشاره کرد و آن را «درس عبرت» برای منطقه دانست.

وی گفت: این حمله دقیقاً در زمان بررسی طرح مذاکره آمریکا توسط حماس رخ داد؛ همان تله‌ای که ترامپ طراحی کرده بود: مذاکره، پوششی برای تجاوز.

امام جمعه رامشیر با اشاره به سکوت پایگاه‌های آمریکایی در قطر، افزود: پایگاه العدید، مقر سنتکام، در روز حمله خاموش بود. این یعنی آمریکا شریک کامل رژیم صهیونیستی در این تجاوز است.

وی تأکید کرد: قطر با همه برج‌ها و دلارهایش، نتوانست حتی یک گلوله در دفاع از خود شلیک کند. این حمله نشان داد که امنیت وارداتی، امنیت خیالی است. حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به دغدغه‌های مردم رامشیر، از مسئولان خواست تا به مطالبات محلی توجه بیشتری داشته باشند.

او گفت: شرکت‌های نفت و گاز آغاجاری و مارون باید در راستای مسئولیت اجتماعی خود از دانش‌آموزان کم‌برخوردار حمایت کنند. همچنین، سرویس مدارس برای روستاهای دورافتاده و تکمیل روشنایی مسیر مشراگه تا ورودی رامشیر از مطالبات جدی مردم است. امام جمعه رامشیر ابراز امیدواری کرد که این خواسته‌ها با نگاه خدمتگزارانه در دستور کار مسئولان قرار گیرد.