به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رامشیر با اشاره به ابعاد مختلف جنگ‌های نوین اظهار کرد: نبردهای امروز تنها به میدان‌های زمینی، دریایی و هوایی محدود نمی‌شود بلکه عرصه‌های سایبری و جنگ الکترونیک نیز به اندازه موشک‌ها و تجهیزات نظامی در معادلات جنگ نقش دارند.

وی افزود: آنچه در تحولات اخیر دیده می‌شود نشان‌دهنده استفاده از شیوه‌های جدید در جنگ الکترونیک است که می‌تواند سامانه‌ها و سیگنال‌های دشمن را با اختلال مواجه کند.

امام جمعه رامشیر تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی صنعت دفاعی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و هرگونه عبور دشمن از خطوط قرمز جمهوری اسلامی با پاسخ قاطع، پشیمان‌کننده و تنبیهی سخت مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به فضاسازی‌های منفی درباره وضعیت کشور بیان کرد: گاهی در برخی محافل خصوصی چنان از شرایط کشور سخن گفته می‌شود که گویی کشور از دست رفته است، در حالی که چنین فضاسازی‌هایی می‌تواند در راستای فشار برای عقب‌نشینی در برابر دشمن باشد.

وی تأکید کرد: حضور و مطالبه‌گری مردم در صحنه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشد و اجازه ندهد دشمن از فشارهای روانی و رسانه‌ای بهره‌برداری کند.

امام جمعه رامشیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله اجاره‌بهای مسکن گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، افزایش‌های چندبرابری اجاره‌بها برای مستأجران مشکلات جدی ایجاد کرده و لازم است مالکان و فعالان بازار مسکن با رعایت انصاف شرایط مردم را در نظر بگیرند.

وی افزود: در برخی موارد نیز نقش برخی بنگاه‌های معاملات ملکی در افزایش قیمت‌ها قابل چشم‌پوشی نیست و انتظار می‌رود در این زمینه انصاف و مسئولیت اجتماعی رعایت شود.

حجت‌الاسلام هاشمی همچنین به مطالبات کشاورزان اشاره کرد و اظهار کرد: برخی کشاورزان هنوز بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه برای پرداخت کامل مطالبات آنان اقدام کنند.

وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت بیان کرد: شهرستان رامشیر نباید در اجرای این طرح‌ها از سایر مناطق عقب بماند و لازم است زمینه تأمین زمین و تسهیل ساخت‌وساز برای جوانان فراهم شود.

امام جمعه رامشیر در پایان با قدردانی از خدمات شهردار پیشین و تبریک به سرپرست جدید شهرداری گفت: حل مشکلات مردم نیازمند روحیه جهادی، مسئولیت‌پذیری مدیران و تلاش مستمر برای بهبود شرایط زندگی شهروندان است.