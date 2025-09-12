  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

عزیزی: قانون مجلس تعیین‌کننده همکاری با آژانس است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باید تعیین کننده هرگونه تعامل با آژانس بین المللی‌انرژی اتمی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صریحاً تعیین کرده است که هرگونه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً در چارچوب دو اصل معتبر است که اول تضمین رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و دوم تضمین رعایت کامل حقوق ذاتی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده NPT، به‌ویژه حق غنی‌سازی اورانیوم، به تشخیص شورای عالی امنیت ملی را در برگیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر فرآیند توافقات و اجرای تعهدات با آژانس، مطابق قانون، نظارت مستمر خواهد داشت. بدیهی است مجلس و به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی هیچ‌گونه تفسیر یا رویکرد مغایر با اصول فوق را قابل‌قبول نمی‌داند.

اكرم سادات حسيني شبستري

