به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی هنرستان تربیت بدنی تختی ضمن تبریک شروع سال تحصیلی اظهار کرد: استان اردبیل همواره در عرصه ورزش کشور، بهویژه در کسب مدالهای المپیک پیشتاز بوده و این افتخارآفرینیها نتیجه تلاش و پشتکار ورزشکاران غیور این دیار است.
وی افزود: بعد از یازده سال که با هدایت احد پازاج، سرمربی اردبیلی، تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان قهرمان جهان شده بود، امسال نیز شاهد قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی در سایه درایت کادر فنی و تلاش پهلوانانه کشتیگیران بودیم که بار دیگر نام ایران را در دنیا طنینانداز کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با قدردانی از شور و نشاط دانشآموزان هنرستان تربیتبدنی تختی تصریح کرد: صحنه احترام نظامی شما دانشآموزان هنگام اجرای سرود ملی، غرورآفرین و نشانهای از غیرت و روحیه ملی نسل جوان است.
نخست با تأکید بر نقش جوانان در آینده ورزش کشور، اظهار داشت: آینده ورزش استان در گرو شما نوجوانان و جوانان است و امید داریم با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و عملی، مسیر قهرمانی و افتخارآفرینی برای ایران عزیز ادامه یابد.
در پایان این مراسم از دانشآموزان قهرمان در رشتههای مختلف ورزشی در سطح ملی و آسیایی و همچنین دانشآموزان ممتاز هنرستان تربیتبدنی تختی اردبیل تجلیل شد.
نظر شما