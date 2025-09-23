  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

زنگ مهر در هنرستان تربیت‌بدنی تختی اردبیل نواخته شد

اردبیل_ مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت:همزمان با سراسر استان اردبیل،زنگ مهر و مقاومت در هنرستان تربیت بدنی تختی اردبیل نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی هنرستان تربیت بدنی تختی ضمن تبریک شروع سال تحصیلی اظهار کرد: استان اردبیل همواره در عرصه ورزش کشور، به‌ویژه در کسب مدال‌های المپیک پیشتاز بوده و این افتخارآفرینی‌ها نتیجه تلاش و پشتکار ورزشکاران غیور این دیار است.

وی افزود: بعد از یازده سال که با هدایت احد پازاج، سرمربی اردبیلی، تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان قهرمان جهان شده بود، امسال نیز شاهد قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی در سایه درایت کادر فنی و تلاش پهلوانانه کشتی‌گیران بودیم که بار دیگر نام ایران را در دنیا طنین‌انداز کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با قدردانی از شور و نشاط دانش‌آموزان هنرستان تربیت‌بدنی تختی تصریح کرد: صحنه احترام نظامی شما دانش‌آموزان هنگام اجرای سرود ملی، غرورآفرین و نشانه‌ای از غیرت و روحیه ملی نسل جوان است.

نخست با تأکید بر نقش جوانان در آینده ورزش کشور، اظهار داشت: آینده ورزش استان در گرو شما نوجوانان و جوانان است و امید داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و عملی، مسیر قهرمانی و افتخارآفرینی برای ایران عزیز ادامه یابد.

در پایان این مراسم از دانش‌آموزان قهرمان در رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و آسیایی و همچنین دانش‌آموزان ممتاز هنرستان تربیت‌بدنی تختی اردبیل تجلیل شد.

