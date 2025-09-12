  1. استانها
امام جمعه پارس آباد:

افکار عمومی خواستار شفافیت بودجه مصوب سفر ریاست جمهوری هستند

اردبیل - امام جمعه پارس آباد گفت: پس از سفر ریاست‌جمهوری به استان اردبیل، افکار عمومی خواستار شفاف‌سازی و ارائه جزئیات بودجه‌های مصوب برای شهرستان‌ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، از آیت‌الله عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان، به‌خاطر دفاع از حقابه آب مغان تشکر کرد.
خطیب جمعه پارس‌آباد گفت: شهرستان پارس‌آباد به‌عنوان قطب کشاورزی شمال‌غرب کشور و به دلیل جاده‌های ناایمن و پرتلفات، نیازمند توجه و نگاه ویژه‌ای است.
وی افزود: حداقل انتظار افکار عمومی منطقه این است که مسئولان استانی، در صورت وجود، گزارشی از بودجه‌های تخصیص یافته از سفر رئیس جمهور به شهرستان‌ها از جمله پارس آباد ارائه دهند.
حجت‌الاسلام باقری بنابی با تأکید بر اهمیت حجاب و عفاف، آن را عامل اصلی تقویت بنیان خانواده و حفظ کرامت و ارزش زنان و مردان در جامعه خواند و تصریح کرد: بی‌تفاوتی به حجاب و عفاف، خیانت به خون شهدا است.
