به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبههای این هفته نماز جمعه پارس آباد، اظهار کرد: همچنان منتظر بیان شفاف مدیران استان در مورد بودجه مصوب سفر رئیس جمهور هستیم.
وی با ضرورت توجه ویژه به زیرساختهای ارتباطی منطقه مغان تاکید کرد و گفت: جادههای مواصلاتی باید در اولویت تخصیص اعتبارات سفر ریاستجمهوری قرار گیرند.
امام جمعه شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون مذاکرات و غنی سازی فصل الخطاب است، افزود: اجرای مکانیزم ماشه نمایش جدید غربیها برای وارد کردن شوک اقتصادی به ایران است که مردم هوشیار باشند اجرای اسنپ بک فی نفسه تأثیر زیادی نخواهد داشت.
خطیب جمعه پارس آباد بیان کرد: سخنرانیها و دیدارهای رئیسجمهور در نیویورک عزتمندانه و مقتدرانه بود و مواضع جمهوری اسلامی ایران را به روشنی تبیین کرد که جای قدردانی دارد.
حجت الاسلام باقری بنابی تاکید کرد: از مسئولین امر میخواهیم حمایتهای لازم در بحث جوانی جمعیت و فرزند آوری و همچنین وامهای ازدواج را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی، مقاومت و فداکاری مردان و زنان این سرزمین است. کسانی که نه تنها مرزهای جغرافیایی، بلکه عزت و استقلال کشور را پاس داشتند.
امام جمعه شهرستان پارس آباد ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.
